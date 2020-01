САЛАТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Очень РЕКОМЕНДУЮ! Хоть просто и легко , но НЕВЕРОЯТНО ВКУСНО!

Published on Jan 21, 2020

Если вам, как и мне не хватает времени, то этот салат для вас. И не только потому, что готовится быстро. Он просто очень вкусный. Салат лёгкий, ингредиенты простые и вместе они создают приятный вкус.



Рецепт:

Зелёный горошек консервированный - 240 гр

Лук - 1 шт

Яйца - 4 шт

Сыр - 120 гр

Зелень - укроп, петрушка

Соль- 1\3 ч.л ( по желанию)

Перец молотый - 1\3 ч.л

Майонез - 3 ст.л

Маринад для лука:

Кипяток - 125 мл

Сахар - 1 ст.л

Соль - 0,5 ч.л

Уксус 9% - 2 ст.л



Подписывайтесь на канал здесь

https://www.youtube.com/channel/UCvGI...



Здесь вы найдёте много всего вкусного

https://www.youtube.com/channel/UCvGI...



******************

Рекомендую посмотреть



Майонез за 1 минуту

https://www.youtube.com/watch?v=M-6rY...



Салат с потрясающим вкусом, достоинств море

https://www.youtube.com/watch?v=wuolE...



Супер быстрый тортик, нежно

https://www.youtube.com/watch?v=Puf5B...



Обалденная селёдка

https://www.youtube.com/watch?v=zyrrL...



Спасибо, что заглянули! Всего вам доброго, друзья!



***********************

Recipe:

Canned green peas-240 gr

Onion - 1 PC

Eggs - 4 PCs

Cheese-120 gr

Greens-dill, parsley

Salt-1\3 tsp ( optional)

Ground pepper - 1\3 tsp

Mayonnaise - 3 tbsp

Marinade for Luke:

Boiling water-125 ml

Sugar-1 tbsp

Salt-0.5 tsp

Vinegar 9% - 2 tbsp



Subscribe to the channel here

https://www.youtube.com/channel/UCvGI...



Here you will find a lot of delicious things

https://www.youtube.com/channel/UCvGI...



******************

I recommend watching



Mayonnaise for 1 minute

https://www.youtube.com/watch?v=M-6rY...



Salad with a stunning taste, the advantages of the sea

https://www.youtube.com/watch?v=wuolE...



Super fast cake, gently

https://www.youtube.com/watch?v=Puf5B...



Awesome herring

https://www.youtube.com/watch?v=zyrrL...



Thank you for stopping by! All the best to you, friends!