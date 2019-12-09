ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ Боевик 2019 о бандитском мире! Фильм - СРОК @ Русские боевики 2019 новинки HD 1080P

Published on Dec 9, 2019

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ Боевик 2019 о бандитском мире! Фильм - СРОК @ Русские боевики 2019 новинки https://youtu.be/szYJgPPV1Hw.



Когда любовь - помеха чекистской работе! Сюжет незамысловат: два ФСБэшника под прикрытием внедряются в группировку местного криминального авторитета, что хозяйничает в Анапе. Параллельно возникает две любовных линии: "итальянец" влюбляется в дочь хозяина, а глав герой - в девушку-медика. Надо сразу сказать (это мое личное мнение!), что любовь является существенной помехой в чекистской деятельности героев. Потому что чувства заставляют их колебаться при принятии решений.



#боевики2019