#боевики2019

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ Боевик 2019 о бандитском мире! Фильм - СРОК @ Русские боевики 2019 новинки HD 1080P

ВЕПРЬ HD
713,036 views
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Published on Dec 9, 2019

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ Боевик 2019 о бандитском мире! Фильм - СРОК @ Русские боевики 2019 новинки https://youtu.be/szYJgPPV1Hw.

Когда любовь - помеха чекистской работе! Сюжет незамысловат: два ФСБэшника под прикрытием внедряются в группировку местного криминального авторитета, что хозяйничает в Анапе. Параллельно возникает две любовных линии: "итальянец" влюбляется в дочь хозяина, а глав герой - в девушку-медика. Надо сразу сказать (это мое личное мнение!), что любовь является существенной помехой в чекистской деятельности героев. Потому что чувства заставляют их колебаться при принятии решений.

#боевики2019

  • Category

  • Song

  • Artist

    • Alexes

  • Album

    • Lonely Way to My Heart

  • Licensed to YouTube by

    • RouteNote (on behalf of Ign Music)

  • Song

  • Artist

    • Alexes

  • Album

    • Lonely Way to My Heart

  • Licensed to YouTube by

    • RouteNote (on behalf of Ign Music), and 1 Music Rights Societies

  • Song

  • Artist

    • Alexes

  • Album

    • Lonely Way to My Heart

  • Licensed to YouTube by

    • RouteNote (on behalf of Ign Music), and 2 Music Rights Societies

  • Song

  • Artist

    • Alexes

  • Album

    • Lonely Way to My Heart

  • Licensed to YouTube by

    • RouteNote (on behalf of Ign Music), and 2 Music Rights Societies

  • Song

  • Artist

    • Alexes

  • Album

    • Lonely Way to My Heart

  • Licensed to YouTube by

    • RouteNote (on behalf of Ign Music)

  • Song

  • Artist

    • Alexes

  • Album

    • Lonely Way to My Heart

  • Licensed to YouTube by

    • RouteNote (on behalf of Ign Music)
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