Published on Jan 25, 2020

Мечта худеющих ! Готовый Рацион Питания на 3 дня 1200 кКал. Практически без Плиты!

В этом видео я объясню как похудеть без диет и как прийти в форму. Дам Вам проверенный и одновременно простой рацион питания для похудения, который поможет вам похудеть даже при большом весе. Вы узнаете как похудеть в домашних условиях. Как похудеть без диет. Так же приготовить его можно практически без плиты. Покажу простой рацион питания. Блюда все максимально простые и быстрые в приготовлении. Вы узнаете, как похудеть женщине в домашних условиях без строгих диет вкусно питаясь. Мой рацион питания сбалансированный, из доступных продуктов. Рецепты все быстрые. На скорую руку. Так же такое меню настоящая мечта худеющих ! Ведь меню составлено из доступных продуктов и быстро готовится.

Подписывайтесь на мой канал, что бы не пропустить новые видео, которые помогут вам худеть вкусно питаясь. Без строгих диет. И, Ешь так и худей!



🔥 Худеют Даже Ленивые! 5 рецептов Обедов В Рукаве https://www.youtube.com/watch?v=ulx0f...



🔥 Домашняя гранола ( мюсли ) https://www.youtube.com/watch?v=TRj47...



🔥 Как готовлю йогурт https://www.youtube.com/watch?v=-71bB...





🔥 Как заготавливаю овощи и делаю домашние полуфабрикаты https://www.youtube.com/watch?v=qUZCV...



✅ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ https://www.youtube.com/channel/UC_ck...



✅ Инстаграм - alisazh_blog (https://www.instagram.com/alisazh_blog/)



✅ Группа ВК . Худеть Вкусно https://vk.com/club159801442



☛ Почта для сотрудничества - zaxarowaalisa@yandex.ru





🍳 РАЦИОН ПИТАНИЯ НА 3 ДНЯ



🥦 День - 1 ( 1208 ккал 94/62/68)



Завтрак ( 345/ 29/ 20/ 13)



Творог 5% 150 гр

Мед - 10 гр

Орехи - 20 гр



Перекус ( 176/ 6.2/ 4.6/ 27)



Йогурт 2.5% - 140 гр

Мюсли 30 гр



Обед ( 302/ 26/ 12/ 23)



На одну порцию :



Лаваш армянский 40 гр

Зелень - 20 гр

Кальмар в банке - 100 гр

Сыр мягкий 40 гр



Ужин ( 385 / 33/25/5.6)



На одну порцию :



Котлетки креветочные ( 1 яйцо, креветки 100 гр, масло 5 гр)

Салат ( помидор 100 гр, руккола 50 гр, масло 5 гр )



🥦 День - 2 ( 1208 ккал 76/60/89)



Завтрак ( 394 /24/30/5.2)



Яичный блин со шпинатом ( 2 яйца, шпинат 30 гр, сыр Российский 30 гр )

Шоколад 85% - 20 гр



Перекус ( 195 /13/7.4/20)



Творог мягкий 5% - 140 гр

Груша - 200 гр



Обед ( 310/ 24/ 6.6/ 39)



Макароны - 50 гр сухой вес

Тунец - 80 гр

Кабачки брала замороженые 50 гр, масло 5 гр



Перекус ( 70/1.6/0.4/15)



Мандарин - 200 гр



Ужин ( 239 /13/16/11)



Салат с творогом ( Творог 5% - 60 гр, авокадо - 50 гр, помидор 80 гр, руккола 50 гр, масло 5 гр )



🥦 День - 3 ( 1201 ккал 67/58/103)



Завтрак ( 373 /6.2/29/22)



Бутерброды с печенью трески ( хлеб 40 гр, печень трески 30 гр )

Шоколад 85 % 20 гр .



Перекус ( 176/ 6.2/ 4.6/ 27)



Мюсли - 30 гр

Йогурт 2.5 % - 140 гр



Обед ( 268 / 30/3.6/ 30)



Грудка - 90 гр

Фасоль стручковая - 60 гр , шампиньоны - 50 гр , гречка - 40 гр) . Все на одну порцию .



Помидор 100 гр ( добавить просто свежим при желании )



Перекус ( 195/ 13/ 7.4/ 20)



Груша - 200 гр

Творог 5 % - 140 гр



Ужин (189 / 13/ 13/ 5.5)



Салат ( пекинская капуста 30 гр, Тунец - 50 гр, авокадо 50 гр, масло 5 гр )



#худетьвкусно #рационпитания #правильноепитание #меню #какпохудеть #заготовкапродуктов #менюнатридня