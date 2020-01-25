#худетьвкусно #рационпитания #правильноепитание

Мечта худеющих! Готовый Рацион Питания на 3 дня 1200 кКал Практически без Плиты

ХУДЕТЬ ВКУСНО
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Published on Jan 25, 2020

Мечта худеющих ! Готовый Рацион Питания на 3 дня 1200 кКал. Практически без Плиты!
В этом видео я объясню как похудеть без диет и как прийти в форму. Дам Вам проверенный и одновременно простой рацион питания для похудения, который поможет вам похудеть даже при большом весе. Вы узнаете как похудеть в домашних условиях. Как похудеть без диет. Так же приготовить его можно практически без плиты. Покажу простой рацион питания. Блюда все максимально простые и быстрые в приготовлении. Вы узнаете, как похудеть женщине в домашних условиях без строгих диет вкусно питаясь. Мой рацион питания сбалансированный, из доступных продуктов. Рецепты все быстрые. На скорую руку. Так же такое меню настоящая мечта худеющих ! Ведь меню составлено из доступных продуктов и быстро готовится.
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🍳 РАЦИОН ПИТАНИЯ НА 3 ДНЯ

🥦 День - 1 ( 1208 ккал 94/62/68)

Завтрак ( 345/ 29/ 20/ 13)

Творог 5% 150 гр
Мед - 10 гр
Орехи - 20 гр

Перекус ( 176/ 6.2/ 4.6/ 27)

Йогурт 2.5% - 140 гр
Мюсли 30 гр

Обед ( 302/ 26/ 12/ 23)

На одну порцию :

Лаваш армянский 40 гр
Зелень - 20 гр
Кальмар в банке - 100 гр
Сыр мягкий 40 гр

Ужин ( 385 / 33/25/5.6)

На одну порцию :

Котлетки креветочные ( 1 яйцо, креветки 100 гр, масло 5 гр)
Салат ( помидор 100 гр, руккола 50 гр, масло 5 гр )

🥦 День - 2 ( 1208 ккал 76/60/89)

Завтрак ( 394 /24/30/5.2)

Яичный блин со шпинатом ( 2 яйца, шпинат 30 гр, сыр Российский 30 гр )
Шоколад 85% - 20 гр

Перекус ( 195 /13/7.4/20)

Творог мягкий 5% - 140 гр
Груша - 200 гр

Обед ( 310/ 24/ 6.6/ 39)

Макароны - 50 гр сухой вес
Тунец - 80 гр
Кабачки брала замороженые 50 гр, масло 5 гр

Перекус ( 70/1.6/0.4/15)

Мандарин - 200 гр

Ужин ( 239 /13/16/11)

Салат с творогом ( Творог 5% - 60 гр, авокадо - 50 гр, помидор 80 гр, руккола 50 гр, масло 5 гр )

🥦 День - 3 ( 1201 ккал 67/58/103)

Завтрак ( 373 /6.2/29/22)

Бутерброды с печенью трески ( хлеб 40 гр, печень трески 30 гр )
Шоколад 85 % 20 гр .

Перекус ( 176/ 6.2/ 4.6/ 27)

Мюсли - 30 гр
Йогурт 2.5 % - 140 гр

Обед ( 268 / 30/3.6/ 30)

Грудка - 90 гр
Фасоль стручковая - 60 гр , шампиньоны - 50 гр , гречка - 40 гр) . Все на одну порцию .

Помидор 100 гр ( добавить просто свежим при желании )

Перекус ( 195/ 13/ 7.4/ 20)

Груша - 200 гр
Творог 5 % - 140 гр

Ужин (189 / 13/ 13/ 5.5)

Салат ( пекинская капуста 30 гр, Тунец - 50 гр, авокадо 50 гр, масло 5 гр )

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