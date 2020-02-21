#обзорсмартфона #ремонтсмартфона #redminote8

Обзор Xiaomi Redmi Note 8T - взгляд изнутри👀 | China-Service

China - Service
35.2K
113 views
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Published on Feb 21, 2020

Встречай новое видео на канале - обзор Xiaomi Redmi Note 8T - бюджетный смартфон с NFC чипом. В ролике мы покажем насколько качественно собран телефон, чем он отличается от Redmi Note 8 и смог ли Xiaomi улучшить его конструкцию по сравнению с Redmi Note 7. Смотри ролик до конца и ты увидишь не только разбор телефона, а и процесс его обратной сборки.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)

#обзорсмартфона #ремонтсмартфона #redminote8

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