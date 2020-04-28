Поз и Кос: Герман Эль Классико, Ставр, Нечай - новая игра против Амкала. Fifa 20 с подписчиками

Поз и Кос
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Published on Apr 28, 2020

Угадай, с каким известным футболистом у Поза была первая фотка и получай бонусы от компании Фонбет. Кстати, правильный ответ на прошлый вопрос на каком первом крупном турнире на уровне сборных побывал Кос - ЕВРО 2012.
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Очередной домашний выпуск.
Сегодня мы придумали новую карточную игру и сыграли в нее против футбольных блоггеров из команды "Амкал". Кто победит: Герман ЭльКлассико, Ставр и Нечай или Поз и Кос? Смотрите в выпуске прямо сейчас.
Кстати, в конце выпуска тебя ждет бонус - игра в FIFA 20 против подписчиков.

Роман Косицын: https://www.instagram.com/roman_kositsyn
Дима Позов: https://www.instagram.com/pozov

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