морковный суп пюре /как я похудела на 94 кг и улучшила здоровье

Published on Jan 13, 2020

Низкокалорийный суп - морковный суп-пюре со специями. Очень вкусный и сытный суп с калорийностью всего 19 ккал/100 г !

Фишка этого супа в пряностях, поэтому его так приятно есть зимой.

Из пряностей мы добавили:

- столовую ложку молотого кориандра

- кумин, сушёный чеснок, перец чили, орегано. гвоздику, чёрный молотый перец и соль

Этот суп очень хорош на курином бульоне.

Если варить на воде, можно добавить бульонный кубик.

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