морковный суп пюре /как я похудела на 94 кг и улучшила здоровье

ЗАПАСНЫЕ КРЫЛЬЯ
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Published on Jan 13, 2020

Низкокалорийный суп - морковный суп-пюре со специями. Очень вкусный и сытный суп с калорийностью всего 19 ккал/100 г !
Фишка этого супа в пряностях, поэтому его так приятно есть зимой.
Из пряностей мы добавили:
- столовую ложку молотого кориандра
- кумин, сушёный чеснок, перец чили, орегано. гвоздику, чёрный молотый перец и соль
Этот суп очень хорош на курином бульоне.
Если варить на воде, можно добавить бульонный кубик.
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Здравствуйте, дорогие друзья!
Меня зовут Ирина и Вы на моём канале "Запасные крылья".
Здесь я буду рассказывать о том, как после 50 лет я похудела на 94 кг (со 171 кг до 77 кг), укрепила здоровье и улучшила внешность .
Я опишу 5 моих основных правил, которые помогли мне безопасно похудеть, несмотря на гипотиреоз и инсулинорезистентность.

Я поделюсь моим мнением о правильном питании, физической нагрузке, повышении самооценки, как стать уверенной в себе, как комфортно сбрасывать вес.
О моих ошибках и разочарованиях.
Как я разработала мою мульти-диету под себя, с какими трудностями столкнулась, о БАДах, витаминах и микроэлементах.
О законе Парето, о подсчёте калорийности и базовой калорийности, ниже которой опускаться опасно.

О необходимости перед началом сброса веса составить карту здоровья.
О режиме дня, величине порций и чередовании калорийности.
О том, как справляться со срывами и зажорами, о читмиле.
О бодипозитиве и любви к себе.

Я буду делиться моим опытом и моими советами.
Рассказывать о моём уходе за собой, о кремах, об одежде, о причёске женщин за 50 лет)
Спасибо, что зашли на мой канал!
Буду рада поделиться моим опытом и полезными советами)

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