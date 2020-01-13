морковный суп пюре /как я похудела на 94 кг и улучшила здоровье

Низкокалорийный суп - морковный суп-пюре со специями. Очень вкусный и сытный суп с калорийностью всего 19 ккал/100 г !
Фишка этого супа в пряностях, поэтому его так приятно есть зимой.
Из пряностей мы добавили:
- столовую ложку молотого кориандра
- кумин, сушёный чеснок, перец чили, орегано. гвоздику, чёрный молотый перец и соль
Этот суп очень хорош на курином бульоне.
Если варить на воде, можно добавить бульонный кубик.
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Здесь я буду рассказывать о том, как после 50 лет я похудела на 94 кг (со 171 кг до 77 кг), укрепила здоровье и улучшила внешность .
Я опишу 5 моих основных правил, которые помогли мне безопасно похудеть, несмотря на гипотиреоз и инсулинорезистентность.
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