Лучшее блюдо из КАПУСТЫ! Дааавно подсела на него! Могу есть каждый день!/ Cooking cabbage

Published on Jan 13, 2020

Вкусное, сытное и очень аппетитное блюдо. У нас его любят все! Похоже по составу на голубцы, но сочнее, нежнее и вкуснее. Похоже это ленивые голубцы! Тарелки всегда ПУСТЫ!



Рецепт:

Фарш ( желательно свиной) - 500 гр

Капуста - 1кг - 1,200кг

Рис - 200 гр

Лук - 1-2 шт

Морковь - 1 шт

Масло растительное - 70 мл

Томатная паста - 2-3 ст.л

Соль - 2 ч.л

Перец молотый - 0, 5 ч.л

Паприка - 2 ч.л

Сахар - 1 ч.л

Вода - 250 мл (+-)



Спасибо, что заглянули! Всего доброго вам, друзья!

Recipe:

Minced meat ( preferably pork) - 500 gr

Cabbage - 1kg-1,200 kg

Rice-200 gr

Onion-1-2 PCs

Carrots - 1 PC

Vegetable oil-70 ml

Tomato paste-2-3 tbsp

Salt-2 tsp

Ground pepper-0, 5 tsp

Paprika - 2 tsp

Sugar-1 tsp

Water-250 ml (+-)



Thank you for stopping by! All the best to you, friends!