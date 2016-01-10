Подвесной лодочный мотор Микатсу. 2 х тактный лодочный мотор Mikatsu M5FHS. Видеообзор
https://www.youtube.com/watch?v=sJw9A...
Подвесной лодочный мотор Mikatsu M5FHS - полный аналог японского лодочного мотора Tohatsu. Все их запчасти взаимозаменяемы, в связи с чем эксплуатация и техническое обслуживание оборудования существенно упрощается.
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Лодочный мотор подходит для разных целей. Он может послужить и основным двигателем на небольшой лодке и дополнительным - на катере.
Одноцилиндровая двухтактная конструкция данного ПЛМ делает двигатель легким, компактным и недорогим. Вместе с тем, лодочный мотор данной модели обладает всеми преимуществами японских двухтактников: имеются три передачи, электронное зажигание, может использоваться на мелководьях.
Несмотря на демократичную цену, мотор для лодок ПВХ отличается долгим сроком службы. Он изготовлен из прочных и легких сплавов, устойчивых к коррозии.
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