Подвесной лодочный мотор Микатсу. 2 х тактный лодочный мотор Mikatsu M5FHS. Видеообзор

Глобалдрайв лодочные моторы, лодки ПВХ, лодки РИБ, САП-доски
4.46K
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Published on Jan 10, 2016

Подвесной лодочный мотор Микатсу. 2 х тактный лодочный мотор Mikatsu M5FHS. Видеообзор
https://www.youtube.com/watch?v=sJw9A...
Подвесной лодочный мотор Mikatsu M5FHS - полный аналог японского лодочного мотора Tohatsu. Все их запчасти взаимозаменяемы, в связи с чем эксплуатация и техническое обслуживание оборудования существенно упрощается.

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Лодочный мотор подходит для разных целей. Он может послужить и основным двигателем на небольшой лодке и дополнительным - на катере.
Одноцилиндровая двухтактная конструкция данного ПЛМ делает двигатель легким, компактным и недорогим. Вместе с тем, лодочный мотор данной модели обладает всеми преимуществами японских двухтактников: имеются три передачи, электронное зажигание, может использоваться на мелководьях.
Несмотря на демократичную цену, мотор для лодок ПВХ отличается долгим сроком службы. Он изготовлен из прочных и легких сплавов, устойчивых к коррозии.

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Наш адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая 64, корпус 10.
Наш сайт: www.globaldrive.ru
E-mail: market@globaldrive.ru

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► тел. 8 (800) 222-90-39 – Розничный отдел г. Владивосток;
► тел. 8 (994) 004-45-45 – Сервисный центр;

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