Published on Jan 10, 2016

Подвесной лодочный мотор Микатсу. 2 х тактный лодочный мотор Mikatsu M5FHS. Видеообзор

https://www.youtube.com/watch?v=sJw9A...

Подвесной лодочный мотор Mikatsu M5FHS - полный аналог японского лодочного мотора Tohatsu. Все их запчасти взаимозаменяемы, в связи с чем эксплуатация и техническое обслуживание оборудования существенно упрощается.



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Лодочный мотор подходит для разных целей. Он может послужить и основным двигателем на небольшой лодке и дополнительным - на катере.

Одноцилиндровая двухтактная конструкция данного ПЛМ делает двигатель легким, компактным и недорогим. Вместе с тем, лодочный мотор данной модели обладает всеми преимуществами японских двухтактников: имеются три передачи, электронное зажигание, может использоваться на мелководьях.

Несмотря на демократичную цену, мотор для лодок ПВХ отличается долгим сроком службы. Он изготовлен из прочных и легких сплавов, устойчивых к коррозии.



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