[AB Karaoke] Не отпускай - Земфира - Рамазанова З.

AB Karaoke
1.26K
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Published on Dec 17, 2017

[AB Karaoke] Не отпускай - Слова: Рамазанова З. Земфира
[Lyric]
Над моей пропропастью
у самой лолопасти
Кружатся глобусы
старые фокусы
Я же расплаплакалась
я не железлезная
Мама Америка
в двадцать два берега
Ты не отпускай
меня не отпускай
Не отпускай
меня вдруг кто увидит
Не отпускай
меня не отпускай
Не отпускай
меня вдруг кто увидит
Вечная юная
сразу за дюнами
Ждет тебя парусник
мною придуманный
Двадцать два месяца
глобусы бесятся
Люди прощаются
но не возвращаются
Ты не отпускай
меня не отпускай
Не отпускай
меня вдруг кто увидит
Не отпускай
меня не отпускай
Не отпускай
меня вдруг кто увидит
Голуби прячутся
в небо не хочется
В списке не значится
и значит не молится
Ты разбегаешься
над моей пропастью
После раскаешься
и крыльями лопасти
Ты не отпускай
меня не отпускай
Не отпускай
меня вдруг кто увидит
Не отпускай
меня не отпускай
Не отпускай
меня вдруг кто увидит
Ты не отпускай
меня не отпускай
Не отпускай
меня вдруг кто увидит
Не
отпускай
кай
Вдруг кто увидит
ты не отпускай




AB Karaoke Визбор Ю: https://www.youtube.com/playlist?list...

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