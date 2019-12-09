ГЕНИАЛЬНЫЕ Салаты из ДОСТУПНЫХ Продуктов, которые Понравятся КАЖДОМУ! Худеем Вкусно и Правильно!

Published on Dec 9, 2019

#салат #рецепт #диеты

Все салаты очень вкусные отлично будут смотреться на любом праздничном столе, в том числе и новогодним. Подборка для тех, кто следит за своим питанием и рассчитывает КБЖУ



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ИНГРЕДИЕНТЫ:

Рецепт №1 Полезный Оливье маринованные огурцы - 250 грамм; яйцо куриное - 3 штуки; зеленый горошек - 250 грамм; куриное филе - 300 грамм; домашний майонез - 2 ст ложки; зеленый лук 1 пучок соль по вкусу

Пищевая ценность, 103 ккал на 100 грамм; Б-10; Ж-5; У-4



Рецепт №2 Салат с морковкой и болгарским перцем отварное куриное филе - 250 грамм; болгарский перец - 1 штука; морковь - 1 крупная (примерно 100 грамм); майонез - 2 ст ложки; чеснок - 3 зубчика; соль по вкусу

Пищевая ценность, 120 ккал на 100 грамм; Б-11; Ж-5,5; У-3,5



Рецепт № 3 со свеклой и грецкими орехами куриное филе - 250 грамм; свекла - 350 грамм; грецкие орехи - 30 грамм; сметана - 50 грамм; чеснок - 3 зубчика соль по вкусу Пищевая ценность, 103 ккал на 100 грамм Б-10; Ж-4,4 У-5,4

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