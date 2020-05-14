#Москонсалт #ЮридическиеУслуги #УслугиБухгалтера

Банкротство физических лиц. Отвечаем на вопросы

МОСКОНСАЛТ. ЮРИДИЧЕСКИИЕ УСЛУГИ
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Published on May 14, 2020

Банкротство физических лиц. Отвечаем на вопросы
https://www.youtube.com/watch?v=rdsLL...
Банкротство физ лиц, процедура банкротства, как объявить себя банкротом? Именно такой перечень основных вопросов задают наши клиенты когда обращаются к нам с консультацией по банкротству физ лиц.
Процедура банкротства может пройти легко, если Вы подготовлены или обратились за помощью к профессионалам, которые помогут выйти с минимальными потерями.
ЮА МОСКОНСАЛТ работаем по программе поддержки населения в период пандемии. Это позволяет оказывать услуги населению удаленно, качественно и с высокой гарантией. По всем интересующим Вас вопросам, Вы можете бесплатно проконсультироваться с нашими юристами по телефону указанному ниже.

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☎ тел. 8 (423) 25 -222-11 Звони!
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Мы подготовили ответы на основные вопросы, просмотрите видео до конца. В конце Вас ждет подарок от нашей компании.

00:28 Какая сумма долга должна быть, что бы начать процедуру банкротства?
01:16 Плюсы и минусы процедуры банкротства?
03:22 Какие долги не списываются, сохраняют свою силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве?
04:05 Кто такой конкурсный конкурсный управляющий?
04:32 Какие есть способы подачи заявления о банкротстве ?
04:55 Какие данные и документы требуются для оформления заявления процедуры банкротства?
07:22 Сколько по времени длится процедура банкротство как скоро человек, который подал на банкротство станет банкротом?
07:48 Нужно ли обращать к юристам или это можно легко сделать самостоятельно?

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Скидка в 7% получает клиент, который заключил с нами договор на сумму свыше 30 т. р.
Скидка в 10% получает клиент, который заключил с нами договор на сумму свыше 70 т. р.
Скидка в 15% получает клиент, который заключил с нами договор на сумму свыше 100 т. р. И на последующие юридические услуги.
Подарочную карту получает каждый сотый клиент, который обратился в нашу компанию, неважно по какому вопросу, на какую сумму. Клиент получает подарочную карту на сумму 50 000 руб. и может оплатить свои услуги этой картой.

☎ Телефон во Владивостоке: 8 (423) 25 -222-11 Звони!
#Москонсалт #ЮридическиеУслуги #УслугиБухгалтера
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Наш адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, дом 135, 3 этаж.
Наш Инстаграм: https://www.instagram.com/mosconsultdv/
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Наш сайт: www.urcompanya.ru
E-mail: smkgb@mail.ru
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☎ Позвоните по любому из этих номеров:
► 8 (423) 245-86-11;
► 8 (423) 245-57-94;
► 8 (423) 252-22-11;
► 8 (423) 245-82-40.

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