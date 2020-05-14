Банкротство физических лиц. Отвечаем на вопросы
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Банкротство физ лиц, процедура банкротства, как объявить себя банкротом? Именно такой перечень основных вопросов задают наши клиенты когда обращаются к нам с консультацией по банкротству физ лиц.
Процедура банкротства может пройти легко, если Вы подготовлены или обратились за помощью к профессионалам, которые помогут выйти с минимальными потерями.
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Мы подготовили ответы на основные вопросы, просмотрите видео до конца. В конце Вас ждет подарок от нашей компании.
00:28 Какая сумма долга должна быть, что бы начать процедуру банкротства?
01:16 Плюсы и минусы процедуры банкротства?
03:22 Какие долги не списываются, сохраняют свою силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве?
04:05 Кто такой конкурсный конкурсный управляющий?
04:32 Какие есть способы подачи заявления о банкротстве ?
04:55 Какие данные и документы требуются для оформления заявления процедуры банкротства?
07:22 Сколько по времени длится процедура банкротство как скоро человек, который подал на банкротство станет банкротом?
07:48 Нужно ли обращать к юристам или это можно легко сделать самостоятельно?
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