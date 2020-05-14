Published on May 14, 2020

Банкротство физических лиц. Отвечаем на вопросы

https://www.youtube.com/watch?v=rdsLL...

Банкротство физ лиц, процедура банкротства, как объявить себя банкротом? Именно такой перечень основных вопросов задают наши клиенты когда обращаются к нам с консультацией по банкротству физ лиц.

Процедура банкротства может пройти легко, если Вы подготовлены или обратились за помощью к профессионалам, которые помогут выйти с минимальными потерями.

ЮА МОСКОНСАЛТ работаем по программе поддержки населения в период пандемии. Это позволяет оказывать услуги населению удаленно, качественно и с высокой гарантией. По всем интересующим Вас вопросам, Вы можете бесплатно проконсультироваться с нашими юристами по телефону указанному ниже.



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Мы подготовили ответы на основные вопросы, просмотрите видео до конца. В конце Вас ждет подарок от нашей компании.



00:28 Какая сумма долга должна быть, что бы начать процедуру банкротства?

01:16 Плюсы и минусы процедуры банкротства?

03:22 Какие долги не списываются, сохраняют свою силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве?

04:05 Кто такой конкурсный конкурсный управляющий?

04:32 Какие есть способы подачи заявления о банкротстве ?

04:55 Какие данные и документы требуются для оформления заявления процедуры банкротства?

07:22 Сколько по времени длится процедура банкротство как скоро человек, который подал на банкротство станет банкротом?

07:48 Нужно ли обращать к юристам или это можно легко сделать самостоятельно?



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