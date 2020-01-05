Бесподобная Фаттахова в новом фильме - ЧУЖАНКА @ Русские мелодрамы 2020 новинки HD 1080P

Поговорим о Любви
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Published on Jan 5, 2020

Меньше знаешь крепче спишь, а если еще ничего и не помнишь, то есть все шансы дожить до старости. Кто, Я? Этот вопрос не на шутку волнует девушку, она совсем ничего не помнит. Эти провалы в памяти у Лады вызваны автомобильной аварией в которую она попала недавно. Частичное восстановление памяти и те обрывки из прошлого не давали ясной картины, кто же она на самом деле. Проявив жалость ее берет в дом владелица торгового центра, около которого и случилась авария. Лада была счастлива - кому она нужна, необразованная детдомовка? И работать бы ей вечно, помогая по хозяйству, но внезапно вернулся после нескольких лет отсутствия сын хозяйки... Артем помог Ладе вспомнить, что у нее были родители. Но где они сейчас, и кому было выгодно, чтобы девушка погибла или потеряла память?

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