Порядок слов в английском предложении | Составление предложения | Английская грамматика часть-2

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Published on Apr 9, 2020

Во второй части видео урока вы узнаете порядок слов в английском предложении, как не допустить ошибок в построении предложений в английском языке,. правильная последовательность английских слов в предложении.

Вы узнаете как можно с легкостью построить предложение на английском языке с глаголами "to be" , " to have" и с другими глаголами, в повествовательном и отрицательном предложениях по таблице. Даже если вы не знаете грамматику, вы без труда сможете составить некоторые предложения после этого видеоурока.
Сылка на первую часть урока https://www.youtube.com/watch?v=DQPXz...

Этот урок поможет вам справится с английской грамматикой с нуля.

Задавайте в комментариях вопросы, которые вас интересуют по этому уроку.

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