FATİH PORTAKAL TUTUKLANACAK MI? #hadiozisik #foxhaber

Published on Apr 8, 2020

Türkiye tüm kurumlarıyla dünyanın etrafını saran virüsle mücadele ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... devletin tüm yetkilileri peş peşe alınan tedbirleri açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise zaman zaman ekranların karşısına geçerek ulusa sesleniyor. Erdoğan bir kaç gün önce hatırlayacaksınız, Atatürk'ün Tekalif-i Milliye örneğini vererek, Türkiye'nin zor zamanlardaki birlik ve beraberliğine dikkat çekmişti. FOX HABER'in sunucusu Fatih Portakal işte bu açıklama üzerine kendince eleştirilerde bulunmuş, devletin bağış toplayarak yönetilemeyeceğini belirtmişti. Fatih Portakal bununla da yetinmeyip, sosyal medya hesabı twitter'dan vahim bir iddiada bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları bu twitle ilgili hemen suç duyurusunda bulununca iktidarda muhalif kesim harekete geçti. Tutuklanan gazeteciler hatırlatıldı ve "Sıra Fatih Portakal'da mı?" sorusu gündeme getirildi. Gazeteci İsmail Saymaz da bunlardan biriydi...

İşte tüm bunlara ilişkin benim görüşün.

İyi seyirler...

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Ali Babacan'ın yeni partisi, Ahmet Davutoğlu'nun olay videosu

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Candaş Tolga Işık nasıl gazeteci oldu?

https://bit.ly/2XYolx1



Cüneyt Özdemir neden delirdi?

https://bit.ly/2M7aEou



Ali Babacan Ahmet Davutoğlu'nu neden istemiyor?

https://bit.ly/2ydJrIF



Şeyma'nın kitabı, Atilla Taş ile Cüneyt Özdemir'in twitter atışması.... https://bit.ly/2JKABIX



İsmail Küçükkaya Fox Haber'de Çalar Saat'e nasıl hazırlanıyor?

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Süleyman Soylu'dan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'a çağrı var!

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Allah'a inanmayan Canan Kaftancıoğlu, iftar sofralarında kime el açıp yalvarıyor?

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Numan Kurtulmuş siyasi tövbe sözüyle ne demek istedi?

https://bit.ly/2Ynt4aM





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