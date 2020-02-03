Ешь и Худей! ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ Открытый ПИРОГ с Грибами. Муж Просил ДОБАВКИ, а он НЕ на ПП!

Published on Feb 3, 2020

#пп #пирог #рецепты

Очень вкусный пирог с грибами на песочном тесте. Рецепт традиционного пирога Киш адаптировала под правильное питание. Получилось очень вкусно и не калорийно!

Ешь и Худей!



ИНГРЕДИЕНТЫ:



для теста

мука - 200 грамм;

сливочное масло - 50 грамм;

куриное яйцо;

щепотка соли;

холодная вода на глаз



для начинки

грибы - 400 грамм;

помидор - 1-2 шт;

яйца - 3 шт;

молоко - 100 мл;

сыр - 60 грамм;

соль и любимые приправы по вкусу



Пищевая ценность на 100 грамм - 186 ккал

Б-9,4; Ж-10,2; У-13,3



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