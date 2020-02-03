#пп #пирог #рецепты

Ешь и Худей! ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ Открытый ПИРОГ с Грибами. Муж Просил ДОБАВКИ, а он НЕ на ПП!

Ешь и Худей
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Published on Feb 3, 2020

#пп #пирог #рецепты
Очень вкусный пирог с грибами на песочном тесте. Рецепт традиционного пирога Киш адаптировала под правильное питание. Получилось очень вкусно и не калорийно!
Ешь и Худей!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

для теста
мука - 200 грамм;
сливочное масло - 50 грамм;
куриное яйцо;
щепотка соли;
холодная вода на глаз

для начинки
грибы - 400 грамм;
помидор - 1-2 шт;
яйца - 3 шт;
молоко - 100 мл;
сыр - 60 грамм;
соль и любимые приправы по вкусу

Пищевая ценность на 100 грамм - 186 ккал
Б-9,4; Ж-10,2; У-13,3

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