Ешь и Худей! ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ Открытый ПИРОГ с Грибами. Муж Просил ДОБАВКИ, а он НЕ на ПП!

#пп #пирог #рецепты
Очень вкусный пирог с грибами на песочном тесте. Рецепт традиционного пирога Киш адаптировала под правильное питание. Получилось очень вкусно и не калорийно!
Ешь и Худей!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
для теста
мука - 200 грамм;
сливочное масло - 50 грамм;
куриное яйцо;
щепотка соли;
холодная вода на глаз
для начинки
грибы - 400 грамм;
помидор - 1-2 шт;
яйца - 3 шт;
молоко - 100 мл;
сыр - 60 грамм;
соль и любимые приправы по вкусу
Пищевая ценность на 100 грамм - 186 ккал
Б-9,4; Ж-10,2; У-13,3
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