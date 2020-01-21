#булочкисизюмом #выпечка #булочкикчаю

БУЛОЧКИ - ЗАВИТУШКИ! Вкусные Ароматные с Изюмом и Орехами

Вкусный уголок.
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12,109 views

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Published on Jan 21, 2020

Завитушки с изюмом и орехами - это простые булочки, которые приготовит даже новичок. Булочки как пух, ароматные и ОЧЕНЬ вкусные.
Так же на канале Вкусный Уголок Вы узнаете как приготовить разную вкусную выпечку (пироги, пирожные, торты, печенья), первые блюда, вторые блюда, салаты, закуски и т.д. Рецепты на любой вкус, очень домашние и семейные – заходите, смотрите, подписывайтесь!
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Нам потребуется:
Молоко - 250мл
Яйца - 2шт
Сахар - 100гр +3ст л
Растительное масло - 50гр
Сухие дрожжи - 7гр
Ванильный сахар - 1п (8гр)
Соль - щепотка
Мука - 600-700гр
Сливочное масло - 30гр
Изюм - 60гр
Орехи - 100гр
Пеките с удовольствием!!!

#булочкисизюмом #выпечка #булочкикчаю #вкусныйуголок *********************************
Для сотрудничества:
nikitav040906@gmail.com
nikita040906@mail.ru г. Одесса Украина

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