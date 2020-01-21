БУЛОЧКИ - ЗАВИТУШКИ! Вкусные Ароматные с Изюмом и Орехами

Published on Jan 21, 2020

Завитушки с изюмом и орехами - это простые булочки, которые приготовит даже новичок. Булочки как пух, ароматные и ОЧЕНЬ вкусные.

Так же на канале Вкусный Уголок Вы узнаете как приготовить разную вкусную выпечку (пироги, пирожные, торты, печенья), первые блюда, вторые блюда, салаты, закуски и т.д. Рецепты на любой вкус, очень домашние и семейные – заходите, смотрите, подписывайтесь!

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Нам потребуется:

Молоко - 250мл

Яйца - 2шт

Сахар - 100гр +3ст л

Растительное масло - 50гр

Сухие дрожжи - 7гр

Ванильный сахар - 1п (8гр)

Соль - щепотка

Мука - 600-700гр

Сливочное масло - 30гр

Изюм - 60гр

Орехи - 100гр

Пеките с удовольствием!!!



#булочкисизюмом #выпечка #булочкикчаю #вкусныйуголок *********************************

Для сотрудничества:

nikitav040906@gmail.com

nikita040906@mail.ru г. Одесса Украина