MEHMET METİNER'DEN BÜLENT ARINÇ'A FETÖ SUÇLAMASI #hadiözışık

Hadi Özışık
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- Metiner’den Abdullah Gül hakkında bomba iddia :
“Türkiye’yi FETÖ vesayetine kim soktu?”

- Mehmet Metiner ‘Bizim Ak partimiz bu değil’ sözüyle ne demek istedi?

- “AK Parti içinde kavga büyüyor” iddialarına Metiner ne cevap verecek? Parti içerisinde anlaşmazlıklar arttı mı? Önü nasıl kesilecek?

Gündemin sıcak başlıkları Perde Arkası programında masaya yatırılıyor.
Hadi Özışık soruyor, Mehmet Metiner canlı yayında cevaplıyor.

Perde Arkası bu akşam 22:30’da!

Sakın Kaçırmayın

ABONE OL: https://bit.ly/2vwnLtx
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İçerik Yöneticisi: Hakan Karakuş
Youtube Koordinatörü : Havva Köse
Yönetmen: Mustafa Kuloğlu
Kurgu: Hakan Müstecep 
Kurgu: Ateş Yelence
Kamera: Fatih Bar
İçerik Editörü : Elif Özbek
Muhabir: Ceren Ersöz
Muhabir: Gökhan Erek

Süleyman Soylu Hadi Özışık'ın sorularını yanıtladı.
https://youtu.be/wc7Y4izjQkE

Cüneyt Özdemir ile Ali Babacan'ın Müthiş rekoru!
https://youtu.be/1K_T15Z8jzA

Erdoğan'a ne sormak isterdi?
https://youtu.be/-R2iqYOMabM

Alparslan Kuytul kimdir? Nedim Şener cevap verdi.
https://youtu.be/xp6IvHz1368

Melih Gökçek Fatih Portakala ne mesaj attı?
https://youtu.be/aODitxRztDY

Süleyman Soylu'yu dinleyince çok şaşıracaksınız.
https://youtu.be/c4C3u69jq2g

CHP'li Barış Yarkadaş'ın 65 yaş iddiası çok vahim!
https://youtu.be/vZHrtF59RUQ

Merhaba arkadaşlar,
2000 yılından bu yana Türkiye'de İnternet gazeteciliği yapıyorum. İnternethaber, Gazeteoku, Cevaplatv, İnternetspor, Gazeteciler.com, Elmaelma.com sitelerinin kurucusuyum. İnternethaber yazarı Süleyman Özışık ile birlikte Youtube kanalımda yayın yapıyoruz, haber, politika, siyaset, gündem, son dakika haberler, gazete yazarları ile röportajlar... sokak röportajları habere dair her şey var. İsmail Küçükkaya konuğum oldu mesela, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Candaş Tolga Işık, Binali Yıldırım, Cem Küçük, Korkmaz Karaca... gibi bir çok gazeteci konuğum oldu. Acun Ilıcalı, Okan Bayülgen, Ertuğrul Özkök gibi isimler de olacak... Kanalımdaki yayınları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.

İzlediğiniz için teşekkür ederim.

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