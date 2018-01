Published on Jan 9, 2018

이제 2018 평창 동계올림픽대회까지 남은 한 달!

#TeamUSA 선수들이 가장 기대하는 한국에서의 경험은 무엇인지 들어보아요. #ThankYouPyeongChang



We are one month away from the 2018 Olympic Winter Games in PyeongChang! Hear from #TeamUSA athletes as they share what they are looking forward to experiencing in South Korea. #ThankYouPyeongChang