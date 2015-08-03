Корейские девушки перепели песню Мумий Тролля

Published on Aug 3, 2015

Коррейская группа Infinity Of Sound исполнила песню "Мумий Тролля" "Дельфины".

В клипе группа, состоящая из трёх корейских девушек, исполняет песню на корейском языке под звуки необычных инструментов. Припев кореянки спели на русском языке. Запись вошла во второй диск последнего альбома российской группы "Пиратские копии", состоящий из каверов в исполнении не только корейских групп, но коллективов из Японии, Китая и Монголии.

Отметим, что сам Илья Лагутенко вырос во Владивостоке, где сначала окончил школу с углубленным изучением китайского языка, а затем получил высшее образование в Дальневосточном государственном университете по специальности "Страноведение" (востоковедение и африканистика).