ГЕНИАЛЬНО! Всего 1 банка рыбы и вкусное блюдо готово! 5 РЕЦЕПТОВ ради которых Вы купите КОНСЕРВЫ!

Published on Apr 27, 2020

Сегодня готовлю простые блюда для всей семьи с добавлением консервированного тунца. Продукты максимально доступные!

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РЕЦЕПТЫ:

Котлеты из фасоли с тунцом

Тунец в с/с (без жидкости) 130 г

Фасоль белая сухая 160 г (в готовом виде 400 г)

Яйцо С1 1 шт

Петрушка 5 г

Сушёный лук 1/2 ч л

Перец чёрный молотый или дробленый

Рисовая мука 10 г

Растительное масло 3 г

На 100 г 144,7 кКал 12,9/2,5/17,4

Выход 528 г (8 шт, 1 шт примерно 95,5 кКал)



Оладьи с тунцом

Тунец в с/с 1 банка (вместе с жидкостью) 170 г

Яйцо СО 2 шт

Морковь 50 г

Лук репчатый 25 г

Зелёный горошек замороженный (консервированный) 50 г

Кефир 2,5% 90 г

Мука ц/з пшеничная 60 г

Разрыхлитель 3 г

Растительное масло 3 г

Соль

На 100 г 127,9 кКал. 11,5/4,4/11,3

Выход 495 г



Капустно-яичный блин с тунцом (на 1 порцию)

Капуста белокочанная молодая 100 г

Яйцо СО 2 шт

Соль щепотка

Топленое масло Гхи 3 г

Кунжут 2 г

Начинка из тунца 40 г

На 100 г 158,2 кКал 13,6/10,2/3,2

Порция 195 г



Начинка (на 3-4 порции)

Тунец в с/с (без жидкости) 130 г

Сыр 25 г

Укроп 5 г

Смесь дробленых перцев щепотка



Рис с тунцом, яйцом и салатом (3-4 порции)

Тунец в с/с 120 г

Лук репчатый 20 г

Петрушка 5 г

Яйцо СО 3 шт

Рис бурый 150 г

Сушёный чеснок щепотка

Сушёный лук 1/3 ч л

Перец чёрный молотый

Соль

Вода 500 мл

Салат фриллис (любые салатные листья) 50 г

Соевый соус натурального брожения 25 г

Оливковое масло (любое растительное) 15 г

Горчица дижонская 10 г

Уксус яблочный 6% (столовый уксус, лимонный сок) 6 г

Вода кипяченая 30 г

На 100 г 133,2 кКал. 8/5/14,3

Выход 825 г



Запеканка с тунцом

Тунец в с/с (без жидкости) 130 г

Спагеттини (макаронные изделия некрупные) 250 г

Яйцо СО 3 шт

Сметана 15% 50 г

Лук репчатый 100 г

Стебель сельдерея 100 г

Чеснок 1 зубчик

Растительное масло 7 г

Соль

Смесь дроблённых перцев

Базилик сушёный щепотка

На 100 г 135,8 кКал 8/3,7/17,2

Выход 1100 г



Композиция "Carefree" принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...).

Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-....

Исполнитель: http://incompetech.com/