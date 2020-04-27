ГЕНИАЛЬНО! Всего 1 банка рыбы и вкусное блюдо готово! 5 РЕЦЕПТОВ ради которых Вы купите КОНСЕРВЫ!

HEALTHY FOOD
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Published on Apr 27, 2020

Сегодня готовлю простые блюда для всей семьи с добавлением консервированного тунца. Продукты максимально доступные!
@УМНЫЕ СЛАДОСТИ - Наш второй канал https://www.youtube.com/channel/UCaIN...

РЕЦЕПТЫ:
Котлеты из фасоли с тунцом
Тунец в с/с (без жидкости) 130 г
Фасоль белая сухая 160 г (в готовом виде 400 г)
Яйцо С1 1 шт
Петрушка 5 г
Сушёный лук 1/2 ч л
Перец чёрный молотый или дробленый
Рисовая мука 10 г
Растительное масло 3 г
На 100 г 144,7 кКал 12,9/2,5/17,4
Выход 528 г (8 шт, 1 шт примерно 95,5 кКал)

Оладьи с тунцом
Тунец в с/с 1 банка (вместе с жидкостью) 170 г
Яйцо СО 2 шт
Морковь 50 г
Лук репчатый 25 г
Зелёный горошек замороженный (консервированный) 50 г
Кефир 2,5% 90 г
Мука ц/з пшеничная 60 г
Разрыхлитель 3 г
Растительное масло 3 г
Соль
На 100 г 127,9 кКал. 11,5/4,4/11,3
Выход 495 г

Капустно-яичный блин с тунцом (на 1 порцию)
Капуста белокочанная молодая 100 г
Яйцо СО 2 шт
Соль щепотка
Топленое масло Гхи 3 г
Кунжут 2 г
Начинка из тунца 40 г
На 100 г 158,2 кКал 13,6/10,2/3,2
Порция 195 г

Начинка (на 3-4 порции)
Тунец в с/с (без жидкости) 130 г
Сыр 25 г
Укроп 5 г
Смесь дробленых перцев щепотка

Рис с тунцом, яйцом и салатом (3-4 порции)
Тунец в с/с 120 г
Лук репчатый 20 г
Петрушка 5 г
Яйцо СО 3 шт
Рис бурый 150 г
Сушёный чеснок щепотка
Сушёный лук 1/3 ч л
Перец чёрный молотый
Соль
Вода 500 мл
Салат фриллис (любые салатные листья) 50 г
Соевый соус натурального брожения 25 г
Оливковое масло (любое растительное) 15 г
Горчица дижонская 10 г
Уксус яблочный 6% (столовый уксус, лимонный сок) 6 г
Вода кипяченая 30 г
На 100 г 133,2 кКал. 8/5/14,3
Выход 825 г

Запеканка с тунцом
Тунец в с/с (без жидкости) 130 г
Спагеттини (макаронные изделия некрупные) 250 г
Яйцо СО 3 шт
Сметана 15% 50 г
Лук репчатый 100 г
Стебель сельдерея 100 г
Чеснок 1 зубчик
Растительное масло 7 г
Соль
Смесь дроблённых перцев
Базилик сушёный щепотка
На 100 г 135,8 кКал 8/3,7/17,2
Выход 1100 г

Композиция "Carefree" принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...).
Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-....
Исполнитель: http://incompetech.com/

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