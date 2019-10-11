ЭТА МЕЛОДРАМА С САМЫМ ВЫСОКИМ РЕЙТИНГОМ НА ЮТУБЕ! АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ! Русские мелодрамы Новинки 2018

Published on Oct 11, 2019

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Антон Белов перевозит контрабандой ценный материал для ювелиров — редчайшие драгоценные камни. Во время последнего заказа на Белова совершается покушение, но по воле случая он избегает гибели. Чудом оказавшись в квартире Майи Марецкой, молодой человек узнаёт, что Майя — сотрудница ювелирного салона, которым владеет Соломон Верман. Теперь им вдвоём предстоит пуститься на поиски дивной красоты бриллианта «Малый француз», мимоходом расхлёбывая неудавшееся покушение на Антона.



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