ЭТА МЕЛОДРАМА С САМЫМ ВЫСОКИМ РЕЙТИНГОМ НА ЮТУБЕ! АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ! Русские мелодрамы Новинки 2018

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Published on Oct 11, 2019

ЭТА МЕЛОДРАМА С САМЫМ ВЫСОКИМ РЕЙТИНГОМ НА ЮТУБЕ! АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ! Русские мелодрамы Новинки 2018

Антон Белов перевозит контрабандой ценный материал для ювелиров — редчайшие драгоценные камни. Во время последнего заказа на Белова совершается покушение, но по воле случая он избегает гибели. Чудом оказавшись в квартире Майи Марецкой, молодой человек узнаёт, что Майя — сотрудница ювелирного салона, которым владеет Соломон Верман. Теперь им вдвоём предстоит пуститься на поиски дивной красоты бриллианта «Малый француз», мимоходом расхлёбывая неудавшееся покушение на Антона.

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