Erdogan, Humanitätsheuchler, neue Flüchtlingskrise | Bessere Zeiten – Wagenknechts Wochenschau #05

Published on Mar 5, 2020

Es sind schlimme Bilder, die uns gerade von den EU-Grenzen in Griechenland und Bulgarien erreichen. Kinder hinter Tränengas-Schwaden, Menschen in wackligen Schlauchbooten, Verzweifelte und Verletzte. Der türkische Präsident Erdogan hat Zehntausende Flüchtlinge mit Falschmeldungen an die Grenze gelockt, um genau solche Bilder zu provozieren und damit die EU und die Bundesregierung zu erpressen. Wie zynisch dieses Vorgehen ist, wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, dass Erdogan unmittelbaren Anteil daran hat, dass Millionen Syrer aus ihrer Heimat fliehen mussten und müssen. Und die Bundesregierung? Hat Erdogans völkerrechtswidrige Invasion in Syrien auch noch unterstützt – Darum geht es diese Woche im Video.



**Quellen und weiterführende Links:**



Eine gute Aufarbeitung der verlogenen Berichterstattung in Teilen der deutschen Medien von den @NachDenkSeiten:

https://www.nachdenkseiten.de/?p=59046



US-Präsident Donald Trump gibt in einer Rede damit an, dass US-Truppen immer noch Syrisches Öl besetzt halten:

https://twitter.com/sahouraxo/status/...



Über das Astana-Abkommen zur Deeskalation und Entwaffnung, das die Türkei hat es gebrochen:

https://www.neues-deutschland.de/arti...



»Die militärischen Auseinandersetzungen in Syrien haben die globalen Kräfteverhältnisse verändert. Die USA haben ihre hegemoniale Rolle eingebüßt, Russland ist auf die Bühne der Weltpolitik zurückgekehrt«

https://www.jungewelt.de/artikel/3415...



Die humane Katastrophe in Idlib als Keule gegen Syrien und seine Verbündeten

https://www.heise.de/tp/features/Die-...



Türkische Soldaten laut Russland mit der Al-Kaida-nahen islamistischen Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) unterwegs:

https://www.zeit.de/politik/ausland/2...



US-Sanktionen im Irak: “… Half a million children have died, thats more children than have died in Hiroshima. … And you know — is the price worth it?" [Eine halbe Million Kinder starben, das sind mehr als in Hiroshima … War es den Preis wert?]

Antwort von Madeleine Albright, später Verteidigungsministerin der USA: “I think it is a very hard choice. But the price – we think the price is worth it.” [Ich denke, es ist eine schwierige Entscheidung. Aber der Preis – wir denken, dass es den Preis wert war.]

https://www.youtube.com/watch?v=bntsf...



——



