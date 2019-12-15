Фильм про темное прошлое и светлое настоящее - Вернуть ребенка 2 / Русские мелодрамы новинки 2019

Сердце Мелодрам
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Published on Dec 15, 2019

Знаменитый бывший автогонщик Максим Авдеев 12 лет назад попал в тюрьму по ложному обвинению. За эти годы его жена Ирина погибла при трагических обстоятельствах, дочку Сашу удочерила другая семья. Человек, ставший причиной злоключений Максима Евгений Полонский остался на свободе. Выйдя из тюрьмы, Максим дал себе зарок не оборачиваться назад: не мстить и не жалеть себя. Его единственное желание - увидеть свою дочь. Давний друг Максима Федорович пытается ему устроить новую жизнь и разыскать девочку, но это оказывается непросто...

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