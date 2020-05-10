CÜBBELİ AHMET HOCA KORONA FETVASI VERENLERE NE DEDİ? #HadiÖzışık

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Hadi Özışık'ın Perde Arkası programına konuk oldu.
Cübbeli Ahmet Hoca'ya sorduğumuz sorular ve cevapları...
Covid 19 konusunda bilimemi güveniyor duaya mı?
Tele vaizlik yapan ve korona konusunda dua satan hocalara ne diyor?
Sigara haram mı?
Oruç ve iftar konusunda bir çok iddia var. Mesela özleyen eşiyle cinsel ilişki yaşayarak iftar açabilir diyen hocalara ne cevap veriyor?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarına katılıyor mu?
Ve sizden gelen sorular...
Dolu dolu bir program...
İyi seyirler...
AK PARTİ MEDYA DARBESİ Mİ YAPIYOR? #mahirunal #hadiozisik
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Halk TV'deki söz leri üzerine RTÜK'ten gelen 5 günlük ceza Özgür Özel'in gündemindeydi. Kaftancıoğlu'nun sözlerini doğru yansıtmayan Özgür Özel, AK Parti'nin medya darbesi yaptığını iddia etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Hadi Özışık'ın konuğu oldu. Özgür Özel'in iddiaları, CHP'lilerin darbe imalarını ve sosyal medyada başlatılan etik kurullarıyla ilgili önemli açıklamalar yapan Mahir Ünal, sosyal medyadaki dilin değişmesi görüşünde.
İçerik Yöneticisi: Hakan Karakuş
Youtube Koordinatörü : Havva Köse
Yönetmen: Mustafa Kuloğlu
Kurgu: Hakan Müstecep
Kurgu: Ateş Yelence
Kamera: Fatih Bar
İçerik Editörü : Elif Özbek
Muhabir: Ceren Ersöz
Muhabir: Gökhan Erek
Ali Babacan'ın yeni partisi, Ahmet Davutoğlu'nun olay videosu
https://bit.ly/2OcE0V7
Candaş Tolga Işık nasıl gazeteci oldu?
https://bit.ly/2XYolx1
Cüneyt Özdemir neden delirdi?
https://bit.ly/2M7aEou
Ali Babacan Ahmet Davutoğlu'nu neden istemiyor?
https://bit.ly/2ydJrIF
Şeyma'nın kitabı, Atilla Taş ile Cüneyt Özdemir'in twitter atışması.... https://bit.ly/2JKABIX
İsmail Küçükkaya Fox Haber'de Çalar Saat'e nasıl hazırlanıyor?
https://bit.ly/2YhxmAJ
Süleyman Soylu'dan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'a çağrı var!
https://bit.ly/2Z4vus1
Allah'a inanmayan Canan Kaftancıoğlu, iftar sofralarında kime el açıp yalvarıyor?
https://bit.ly/2SwbIn5
Numan Kurtulmuş siyasi tövbe sözüyle ne demek istedi?
https://bit.ly/2Ynt4aM
Merhaba arkadaşlar,
2000 yılından bu yana Türkiye'de İnternet gazeteciliği yapıyorum. İnternethaber, Gazeteoku, Cevaplatv, ( Hande Kazanova her hafta canlı yayın yapıyor mesela) İnternetspor, Gazeteciler.com, Elmaelma.com sitelerinin kurucusuyum. İnternethaber yazarı Süleyman Özışık ile birlikte Youtube kanalımda yayın yapıyoruz, haber, politika, siyaset, gündem, son dakika haberler, gazete yazarları ile röportajlar... sokak röportajları habere dair her şey var. İsmail Küçükkaya konuğum oldu mesela, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Candaş Tolga Işık, Binali Yıldırım, Cem Küçük, Korkmaz Karaca... gibi bir çok gazeteci konuğum oldu. Acun Ilıcalı, Okan Bayülgen, Ertuğrul Özkök gibi isimler de olacak... Kanalımdaki yayınları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.
İzlediğiniz için teşekkür ederim.
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