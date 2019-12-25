The First Low Price Solar PV Power Station in Eastern China安徽当涂水面光伏电站

Chinese bridge
81.4K
120 views
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Dec 25, 2019

http://www.cec.org.cn/hangyeguangjiao...
安徽当涂光伏电站2019年12月22日并网发电。该电站是中国东部第一个大型平价上网项目，也是长江以南首次。位于长三角，距离南京市不到100公里。上网电价0.38元每度，低于当地燃煤电价。当涂光伏电站的成功是首次在三类资源区（光照条件不太好的地区）实现平价上网，对人类的意义大于去年青海格尔木首次平价上网，去年那次0.31在光照最好的区域，且只是低于当地火电，青海基准电价是水电。江南光照很一般地区上网电价也能低于火电，是太阳能光伏真正成为人类主流能源的开始，今年光伏上网电价再次下降20%左右。
光伏全面平价上网，对人类的意义大于1901年纺锤顶（Spindletop）油田的发现，人类将在不久后进入新能源时代，石油、煤、天然气将不是主流能源：
https://zhuanlan.zhihu.com/p/28900401
目前中国生产世界90%左右太阳能电池组件（包括少量用国内电池片海外组装的，仅算国内是80%），前十名厂家占九家，并包揽前五。量产电池最高转换效率都出在中国，全产业链国产化，已经成为新能源革命的发源地。

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to