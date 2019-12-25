The First Low Price Solar PV Power Station in Eastern China安徽当涂水面光伏电站

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http://www.cec.org.cn/hangyeguangjiao...安徽当涂光伏电站2019年12月22日并网发电。该电站是中国东部第一个大型平价上网项目，也是长江以南首次。位于长三角，距离南京市不到100公里。上网电价0.38元每度，低于当地燃煤电价。当涂光伏电站的成功是首次在三类资源区（光照条件不太好的地区）实现平价上网，对人类的意义大于去年青海格尔木首次平价上网，去年那次0.31在光照最好的区域，且只是低于当地火电，青海基准电价是水电。江南光照很一般地区上网电价也能低于火电，是太阳能光伏真正成为人类主流能源的开始，今年光伏上网电价再次下降20%左右。光伏全面平价上网，对人类的意义大于1901年纺锤顶（Spindletop）油田的发现，人类将在不久后进入新能源时代，石油、煤、天然气将不是主流能源：https://zhuanlan.zhihu.com/p/28900401目前中国生产世界90%左右太阳能电池组件（包括少量用国内电池片海外组装的，仅算国内是80%），前十名厂家占九家，并包揽前五。量产电池最高转换效率都出在中国，全产业链国产化，已经成为新能源革命的发源地。
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