HDP'Lİ GARO PAYLAN'A ÇOK KOLAY ÜÇ SORU! #hadiözışık #cüneytözdemir

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Tartışmanın fitilini Habertürk başlattı. Didem Arslan Yılmaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un HDP ile ilgili açıklamaları sosyal medyada müthiş yankı buldu. Cüneyt Özdemir ise Habertürk'teki meslektaşlarının tam aksine HDP'lileri kendi ekranına davet etti. İlk gün kimse Özdemir'in kanalına katılmadı zira hepsi meşgul olduğunu bildirmişti. İkinci günde ise HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan Cüneyt Özdemir'e konuk oldu.
Paylan önce güzel güzel HDP'nin nasıl dışlandığını, televizyon ekranlarında temsilcilerinin olmadığını anlattı. Sonra Cüneyt Özdemir'in beklenen sorusu geldi. Ama Garon Bey bu soruyla ilgili değildi. Cüneyt Özdemir üç kez aynı soruyu sordu... Garo Bey top çevirdi...
Bu gece Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve Abdurrahman Uzun'un üzerinde duracağı ilk konu bu olacak..
Detaylar da var... Saat 21.00 de ekran başında olalım.
ABONE OL: https://bit.ly/2vwnLtx
DESTEK OL: https://www.youtube.com/channel/UC73V...
İçerik Yöneticisi: Hakan Karakuş
Youtube Koordinatörü : Havva Köse
Yönetmen: Mustafa Kuloğlu
Kurgu: Hakan Müstecep
Kurgu: Ateş Yelence
Kamera: Fatih Bar
İçerik Editörü : Elif Özbek
Muhabir: Ceren Ersöz
Muhabir: Gökhan Erek
Süleyman Soylu Hadi Özışık'ın sorularını yanıtladı.
https://youtu.be/wc7Y4izjQkE
Cüneyt Özdemir ile Ali Babacan'ın Müthiş rekoru!
https://youtu.be/1K_T15Z8jzA
Erdoğan'a ne sormak isterdi?
https://youtu.be/-R2iqYOMabM
Alparslan Kuytul kimdir? Nedim Şener cevap verdi.
https://youtu.be/xp6IvHz1368
Melih Gökçek Fatih Portakala ne mesaj attı?
https://youtu.be/aODitxRztDY
Süleyman Soylu'yu dinleyince çok şaşıracaksınız.
https://youtu.be/c4C3u69jq2g
CHP'li Barış Yarkadaş'ın 65 yaş iddiası çok vahim!
https://youtu.be/vZHrtF59RUQ
Merhaba arkadaşlar,
2000 yılından bu yana Türkiye'de İnternet gazeteciliği yapıyorum. İnternethaber, Gazeteoku, Cevaplatv, İnternetspor, Gazeteciler.com, Elmaelma.com sitelerinin kurucusuyum. İnternethaber yazarı Süleyman Özışık ile birlikte Youtube kanalımda yayın yapıyoruz, haber, politika, siyaset, gündem, son dakika haberler, gazete yazarları ile röportajlar... sokak röportajları habere dair her şey var. İsmail Küçükkaya konuğum oldu mesela, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Candaş Tolga Işık, Binali Yıldırım, Cem Küçük, Korkmaz Karaca... gibi bir çok gazeteci konuğum oldu. Acun Ilıcalı, Okan Bayülgen, Ertuğrul Özkök gibi isimler de olacak... Kanalımdaki yayınları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.
İzlediğiniz için teşekkür ederim.
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