Новый фильм необходимо видеть "ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ", русские мелодрамы, новинки 2019, фильмы

Ukrainian Production Studio
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Published on Sep 27, 2019

Новый фильм необходимо видеть ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ, русские мелодрамы, новинки 2019, фильмы

Ученые говорят, что отцовского инстинкта в природе не существует. Но зигзаги человеческой судьбы доказывают, что биологи ошибаются.
Андрей Перевалов живет предсказуемо: он работает в ЖЭКе и готовится стать отцом. Однажды его беременная жена уезжает к подруге и попадает в автомобильную аварию. Врач-акушер в городском родильном доме Ольга Михайлова проводит сложнейшую операцию и спасает малыша, но мать, к сожалению, не выживает. При этом в роддоме думают, что погибли оба родителя, так как водителя принимают за мужа Веры.
В это же время в больнице погибает ребенок наркоманки. Но медсестра зачем-то объявляет покойником сына погибшей Веры и Андрея…

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Я никогда не плачу 1-2 серия - https://youtu.be/eNvweLsCQko
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Отцовский инстинкт - https://youtu.be/pFVfTebdYE4

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