Published on Sep 27, 2019

Новый фильм необходимо видеть ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ, русские мелодрамы, новинки 2019, фильмы



Ученые говорят, что отцовского инстинкта в природе не существует. Но зигзаги человеческой судьбы доказывают, что биологи ошибаются.

Андрей Перевалов живет предсказуемо: он работает в ЖЭКе и готовится стать отцом. Однажды его беременная жена уезжает к подруге и попадает в автомобильную аварию. Врач-акушер в городском родильном доме Ольга Михайлова проводит сложнейшую операцию и спасает малыша, но мать, к сожалению, не выживает. При этом в роддоме думают, что погибли оба родителя, так как водителя принимают за мужа Веры.

В это же время в больнице погибает ребенок наркоманки. Но медсестра зачем-то объявляет покойником сына погибшей Веры и Андрея…



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