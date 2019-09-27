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Новый фильм необходимо видеть ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ, русские мелодрамы, новинки 2019, фильмы
Ученые говорят, что отцовского инстинкта в природе не существует. Но зигзаги человеческой судьбы доказывают, что биологи ошибаются.
Андрей Перевалов живет предсказуемо: он работает в ЖЭКе и готовится стать отцом. Однажды его беременная жена уезжает к подруге и попадает в автомобильную аварию. Врач-акушер в городском родильном доме Ольга Михайлова проводит сложнейшую операцию и спасает малыша, но мать, к сожалению, не выживает. При этом в роддоме думают, что погибли оба родителя, так как водителя принимают за мужа Веры.
В это же время в больнице погибает ребенок наркоманки. Но медсестра зачем-то объявляет покойником сына погибшей Веры и Андрея…
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