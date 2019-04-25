KILIÇDAROĞLU SALDIRISINDA CHP SÜLEYMAN SOYLU'YU NEDEN SUÇLUYOR?

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#hadiözışık #süleymansoylu #kemalkılıçdaroğlu #chp #ankara #provokasyon #şehit #cenaze #içişleribakanlığı ► Hadi Özışık'ın tüm yazıları için tıklayın http://www.internethaber.com/hadi-ozi...► Hadi Özışık YouTube Kanalına Abone Olmak İçin: https://www.youtube.com/channel/UC73V... Hadi Özışık ile Basın Odası Programımız Sokak Röportajları ve Sürpriz Konuk İsimlerle YouTube Üzerinden Sizlerle Buluşuyor. Takipte Kalın!🌐 Bizi Takip Edin!https://www.instagram.com/hadiozisik/https://twitter.com/hadiozisik🌐 Bünyemizde Bulunan Haber Siteleri; http://www.internethaber.com/http://www.gazeteciler.comhttp://www.gazeteoku.comhttp://www.memurhaber.comhttp://www.ekofinans.comhttp://www.internetspor.comhttp://www.elmaelma.comhttp://www.haberoku.comhttp://www.tvhaber.comhttp://www.sinemakeyfi.comhttp://www.haberciler.comhttp://www.sporoku.com
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