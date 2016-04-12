СуперБейкер. Готовим эклеры с двумя начинками

Published on Apr 12, 2016

www.superbaker.ru



Готовим вкусные эклеры с двумя видами начинок и двумя видами покрытия.



Заварное тесто.

Крамбл. Глазурь.

Заварной крем с шоколадом. Лимонный курд.



Полный рецепт смотрите на нашем сайте: http://goo.gl/B5oWYh





----Не забудьте подписаться на наш канал!----



_______

БОНУС БОНУС БОНУС!!!!



Записываясь на курсы в Московский Дом Ресторатора, скажите кодовое слово "СуперБейкер" и получите скидку - 10%!!!

http://www.domrest.ru

________







__________________



Не забудьте подписаться на наш канал!





И еще...



http://www.superbaker.ru

http://www.instagram.com/super_baker

http://www.facebook.com/superbaker.ru

http://www.vk.com/superbaker

http://www.youtube.com/channel/UC1r3k...

http://www.twitter.com/superbaker_ru



Мы в Periscope: SuperBaker_ru

Мы в Telegram: SuperBaker



mail@superbaker.ru