СуперБейкер. Готовим эклеры с двумя начинками

Жанна / SuperBaker
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Published on Apr 12, 2016

www.superbaker.ru

Готовим вкусные эклеры с двумя видами начинок и двумя видами покрытия.

Заварное тесто.
Крамбл. Глазурь.
Заварной крем с шоколадом. Лимонный курд.

Полный рецепт смотрите на нашем сайте: http://goo.gl/B5oWYh


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