СуперБейкер. Готовим эклеры с двумя начинками

Loading...
Working...
Sign in to report inappropriate content.
www.superbaker.ruГотовим вкусные эклеры с двумя видами начинок и двумя видами покрытия.Заварное тесто.Крамбл. Глазурь. Заварной крем с шоколадом. Лимонный курд.Полный рецепт смотрите на нашем сайте: http://goo.gl/B5oWYh----Не забудьте подписаться на наш канал!----_______БОНУС БОНУС БОНУС!!!!Записываясь на курсы в Московский Дом Ресторатора, скажите кодовое слово "СуперБейкер" и получите скидку - 10%!!!http://www.domrest.ru__________________________Не забудьте подписаться на наш канал!И еще...http://www.superbaker.ruhttp://www.instagram.com/super_bakerhttp://www.facebook.com/superbaker.ruhttp://www.vk.com/superbakerhttp://www.youtube.com/channel/UC1r3k...http://www.twitter.com/superbaker_ruМы в Periscope: SuperBaker_ruМы в Telegram: SuperBakermail@superbaker.ru
Loading playlists...