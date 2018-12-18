Kuşlar onun her şeyi

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ANADOLU AJANSI'NI SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN:Web sitesi: http://www.aa.com.trTwitter: https://twitter.com/anadoluajansiFacebook: https://www.facebook.com/anadoluajansiInstagram: http://instagram.com/anadoluajansiANADOLU AJANSI YOUTUBE KANALI HAKKINDA:Anadolu Ajansı’nın YouTube kanalında farklı kategorilerde günün öne çıkan haberleri, multimedya çalışmaları ve belgeseller yer alıyor.AA'nın Youtube kanalındaki çalma listelerini kullanarak dilediğiniz kategorideki videolara da abone olabilirsiniz.Öne çıkanlar: http://bit.ly/2wNedbbİnsana dair: http://bit.ly/21w2Qf160 saniyede bugün: http://bit.ly/2j9LTehHaber - Gündem: http://bit.ly/1S5qhcA360 derece videolar: http://bit.ly/2ja6Zt2Spor haberleri: http://bit.ly/24sFucoEditör masası: http://bit.ly/20YWvXg
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