Х-фактор 10 сезон. Первый прямой эфир. Выпуск 12 (ПОЛНЫЙ)

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Published on Dec 2, 2019
Не пропустите первый прямой эфир Х-фактор 10 – выпуск 12 уже доступен для просмотра на нашем канале!
Напоминаем, что третий тренировочный лагерь был самым напряженным за все 10 лет существования проекта. Андрей Данилко получил категорию Группы и… неожиданно заявил, что ему пора покинуть Х-фактор. Вернется ли он в первом прямом эфире, чтобы взять коллективы под свое крыло? Узнайте прямо сейчас!
Двенадцать самых сильных участников выйдут на сцену с мировыми суперхитами. Некоторые из них сегодня уедут домой. Узнайте ответ на самые волнующие вопросы: останется ли Андрей Данилко, и кто покинет проект сегодня. Смотрите Х-фактор 2019 выпуск 12 от 30.11.2019!
00:12:03 - Юлия Бордунова – NK – Обіцяю 00:24:21 - Георгий Колдун – Валерий Меладзе – Как ты красива сегодня 00:43:36 - Чудові – Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita 00:57:00 - Людмила Базелюк – Олег Винник – Вовчиця 01:08:06 - Награждение победителей M1 Music Awards 2019 01:16:04 - Артем Забелин – Грибы – Между нами тает лед 01:28:00 - Анна Иваница – MARUV – Siren song 01:40:34 - FURMAN TRASH POLKA band – Michel Teló – Ai Se Eu Te Pego 01:51:53 - Элина Иващенко – КИНО – Кукушка 02:02:54 - Юрий Каналош – Sam Smith – Stay With Me 02:15:56 - ROMAX – Потап & Олег Винник – Найкращий день 02:28:19 - Антон Вельбой – Ляпис Трубецкой – В платье белом 02:39:43 - Мария Стопник – R. Kelly – I believe I can fly 02:53:19 - Без Обмежень - Зорі запалали 03:02:33 - Без Обмежень - Не мовчи 03:07:10 - Шоу результатов