AHMET HAKAN CHP ADAYI EKREM İMAMOĞLU'NU GERÇEKTEN SUSTURDU MU?

Published on May 21, 2019

CNN TÜRK Ahmet Hakan'la önce AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Binali Yıldırım'ı konuk etti. MHP lideri Devlet Bahçeli'ninde desteğini alan Yıldırım'a her soruyu sordu Ahmet Hakan.

31 Mart 2019 seçimlerinde neler yaşandığını, hırsızlıktan kimi kastettiğini... belediye başkan adayı olarak nasıl bir propogandaya hazırlandığını... Ahmet Hakan'la Binali Yıldırım'ın bu programı ertesi gün gazete ve televizyonlar da geniş yer buldu.

Ahmet Hakan'nın Tarafsız Bölge'deki ikinci konuğu ise Millet İttifakı'nın ortak adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu da konuştu ve tam 1 saat 25 dakika ekranda kaldı. Buna rağmen Ahmet Hakan'a tepkiler çığ gibi twitter'da patladı. Yüksek Seçim Kurulu kararı başta olmak üzere bir çok konu masaya yatırıldı. Trabzonlu oluşuyla övünen İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yaptığı açıklamayı gündeme getiren Ahmet Hakan'a sert tepki gösterdi.

Ahmet Hakan'ın gazetecilik mesleğini lekelediğini söyleyenlerin başında Habertürk yazarı Sevilay Yılman geldi. Sabah yazarı Kenan Kıran ise ilk tepkiyi gösterenlerden biri oldu. Sonrasında Nihat Sırdar Emin Çaba gibi isimler girdi sıraya...

Hadi Özışık ile Korkmaz Karaca işte bu gündemi konuştu...



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