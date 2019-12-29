Обзор Xiaomi Mi9 Lite. Взгляд изнутри | China-Service

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Мы продолжаем нашу рубрику взгляд изнутри и, на этот раз, к нам на препарацию попал младший смартфон в линейке Mi9 lite. Хотите узнать мнение автора о качестве сборке телефона, о его ремонтопригодности и слабых местах - тогда обязательно смотрите ролик до конца. И не забудьте подписаться на канал, поставить палец вверх и отметить колокольчик для получения уведомлений о новых роликах на канале.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)
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