Обзор Xiaomi Mi9 Lite. Взгляд изнутри | China-Service

China - Service
33.7K
413 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Dec 29, 2019

Мы продолжаем нашу рубрику взгляд изнутри и, на этот раз, к нам на препарацию попал младший смартфон в линейке Mi9 lite. Хотите узнать мнение автора о качестве сборке телефона, о его ремонтопригодности и слабых местах - тогда обязательно смотрите ролик до конца. И не забудьте подписаться на канал, поставить палец вверх и отметить колокольчик для получения уведомлений о новых роликах на канале.
___
Сервисный центр China-Service:
https://china-service.com.ua
Киев, м. Почайна, просп. Степана Бандери (Московский), 16, павильон #2
(044) 333-63-68; (063) 233-63-65
(098) 838-83-88; (066) 080-39-93
___
Наш Telegram-канал - https://t.me/ChinaService
Наша группа Facebook - https://www.facebook.com/ChinaServiceUA/
___
Ремонт роботов-пылесосов Xiaomi Roborock - https://www.roborock-service.com.ua/
Защитные стекла Mocolo Nano Optics UV - https://www.mocolo-glass.com.ua/
Усиленные аккумуляторы ALPHA-C для Apple iPhone - https://www.alpha-c.com.ua/
___
Поддержать ресурс можно следующими способами:
Карта "ПриватБанк": 5169360002548869
QIWI: +380637213213
___
Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to