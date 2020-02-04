Вы Давно Этого Ждали! Подборка Лучших десертов Для Худеющих!
В этом видео вы увидите подборку лучших рецептов десертов для худеющих! Вы давно этого ждали и просили снять такое видео - выполняю запрос. Часто случается так, что очень хочется сладкого, но что делать если вы против магазинных сладостей, придерживаетесь правильного питания ( здорового питания ) ? Выход есть ! Диетические сладости без сахара и с минимумом простых углеводов могут быть реально вкусными, при этом готовить их так просто! Ешь вкусно и худей!
🔥 Проверенные рецепты правильного питания https://www.youtube.com/playlist?list...
✅ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ https://www.youtube.com/channel/UC_ck...
✅ Инстаграм - alisazh_blog (https://www.instagram.com/alisazh_blog/)
✅ Группа ВК . Худеть Вкусно https://vk.com/club159801442
☛ Почта для сотрудничества - zaxarowaalisa@yandex.ru
РЕЦЕПТЫ :
★ ЧИА ПУДИНГ
Потребуется :
Молоко кокосовое ( либо коровье ) - 150 мл
Семена Чиа - 1 ст.л.
Сах.зам. - 2 пакетика
Ягоды смородина - 50 гр
На 100 гр 168.45 кКал 2.15/ 15.41/ 4.88
★ Кокосовое печенье
Потребуется :
Яйцо куриное - 2 шт
Кокосовая мука ( либо стружка измельченная ) - 50 гр
Сливочное масло - 70 гр (растопить)
Сах. зам- по вкусу
При 180 С на 15 минут
Выход 180 гр
Калорийность 1 печеньки ( 21 гр вес) - 100 ккал 2.8/ 9.1/ 3.6
★ Десерт с запеченным яблоком и Рикоттой
Яблоко - 1 шт
Смородина - 50 гр
Рикотта - 100 гр
Орехи - 20 гр
При 180С на 15-20 минут
На 100 гр 124.35 кКал 4.99/ 7.25/ 9.01
★ Козинаки из кунжута
Кунжут - 100 гр
Белок одного яйца - 1 шт
Масло - 1 ст.л. ( кокосовое,сливочное)
Соль - щепотка
Подсластитель по вкусу
В 1 шт 10-12 гр 42 кКал 1.2/ 3.8/ 0.7
★ Творожно -ягодные конфеты
Творог 2% брикетный - 100 гр
Смородина замороженная - 50 гр
Кокосовая мука (стружка ) - 40 гр
Сах. зам - по вкусу
На 100 гр 163.63 кКал
13.84/ 4.6/ 16.39
★ Морковный ПП торт
Морковь сырая - 145 гр
Яйцо - 2 шт
Разрыхлитель - 5 гр
Мука ц.з. - 50 гр
Кефир 1 % - 90 мл
Сах.зам - по вкусу
---------
Для крема :
Творог 2 % брикетный - 100 гр
Орехи - 40 гр
Йогурт 2% - 2 ст.л.
На 100 гр 158.21 кКал
9.71/ 7.99/ 11.15
#худетьвкусно #ппдесерт #правильноепитание #здоровоепитание #какпохудеть #диетическийдесерт #диетическиерецепты #фитнесдесерт #десертыбезсахара