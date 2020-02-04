Published on Feb 4, 2020

Вы Давно Этого Ждали! Подборка Лучших десертов Для Худеющих!

В этом видео вы увидите подборку лучших рецептов десертов для худеющих! Вы давно этого ждали и просили снять такое видео - выполняю запрос. Часто случается так, что очень хочется сладкого, но что делать если вы против магазинных сладостей, придерживаетесь правильного питания ( здорового питания ) ? Выход есть ! Диетические сладости без сахара и с минимумом простых углеводов могут быть реально вкусными, при этом готовить их так просто! Ешь вкусно и худей!



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РЕЦЕПТЫ :



★ ЧИА ПУДИНГ



Потребуется :



Молоко кокосовое ( либо коровье ) - 150 мл

Семена Чиа - 1 ст.л.

Сах.зам. - 2 пакетика

Ягоды смородина - 50 гр



На 100 гр 168.45 кКал 2.15/ 15.41/ 4.88



★ Кокосовое печенье



Потребуется :



Яйцо куриное - 2 шт

Кокосовая мука ( либо стружка измельченная ) - 50 гр

Сливочное масло - 70 гр (растопить)

Сах. зам- по вкусу

При 180 С на 15 минут

Выход 180 гр



Калорийность 1 печеньки ( 21 гр вес) - 100 ккал 2.8/ 9.1/ 3.6



★ Десерт с запеченным яблоком и Рикоттой



Яблоко - 1 шт

Смородина - 50 гр

Рикотта - 100 гр

Орехи - 20 гр

При 180С на 15-20 минут



На 100 гр 124.35 кКал 4.99/ 7.25/ 9.01



★ Козинаки из кунжута



Кунжут - 100 гр

Белок одного яйца - 1 шт

Масло - 1 ст.л. ( кокосовое,сливочное)

Соль - щепотка

Подсластитель по вкусу



В 1 шт 10-12 гр 42 кКал 1.2/ 3.8/ 0.7



★ Творожно -ягодные конфеты



Творог 2% брикетный - 100 гр

Смородина замороженная - 50 гр

Кокосовая мука (стружка ) - 40 гр

Сах. зам - по вкусу



На 100 гр 163.63 кКал

13.84/ 4.6/ 16.39



★ Морковный ПП торт



Морковь сырая - 145 гр

Яйцо - 2 шт

Разрыхлитель - 5 гр

Мука ц.з. - 50 гр

Кефир 1 % - 90 мл

Сах.зам - по вкусу

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Для крема :

Творог 2 % брикетный - 100 гр

Орехи - 40 гр

Йогурт 2% - 2 ст.л.



На 100 гр 158.21 кКал

9.71/ 7.99/ 11.15



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