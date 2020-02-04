#худетьвкусно #ппдесерт #правильноепитание

Вы Давно Этого Ждали! Подборка Лучших десертов Для Худеющих!

ХУДЕТЬ ВКУСНО
46.5K
7,262 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Feb 4, 2020

Вы Давно Этого Ждали! Подборка Лучших десертов Для Худеющих!
В этом видео вы увидите подборку лучших рецептов десертов для худеющих! Вы давно этого ждали и просили снять такое видео - выполняю запрос. Часто случается так, что очень хочется сладкого, но что делать если вы против магазинных сладостей, придерживаетесь правильного питания ( здорового питания ) ? Выход есть ! Диетические сладости без сахара и с минимумом простых углеводов могут быть реально вкусными, при этом готовить их так просто! Ешь вкусно и худей!

🔥 Проверенные рецепты правильного питания https://www.youtube.com/playlist?list...

✅ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ https://www.youtube.com/channel/UC_ck...

✅ Инстаграм - alisazh_blog (https://www.instagram.com/alisazh_blog/)

✅ Группа ВК . Худеть Вкусно https://vk.com/club159801442

☛ Почта для сотрудничества - zaxarowaalisa@yandex.ru

РЕЦЕПТЫ :

★ ЧИА ПУДИНГ

Потребуется :

Молоко кокосовое ( либо коровье ) - 150 мл
Семена Чиа - 1 ст.л.
Сах.зам. - 2 пакетика
Ягоды смородина - 50 гр

На 100 гр 168.45 кКал 2.15/ 15.41/ 4.88

★ Кокосовое печенье

Потребуется :

Яйцо куриное - 2 шт
Кокосовая мука ( либо стружка измельченная ) - 50 гр
Сливочное масло - 70 гр (растопить)
Сах. зам- по вкусу
При 180 С на 15 минут
Выход 180 гр

Калорийность 1 печеньки ( 21 гр вес) - 100 ккал 2.8/ 9.1/ 3.6

★ Десерт с запеченным яблоком и Рикоттой

Яблоко - 1 шт
Смородина - 50 гр
Рикотта - 100 гр
Орехи - 20 гр
При 180С на 15-20 минут

На 100 гр 124.35 кКал 4.99/ 7.25/ 9.01

★ Козинаки из кунжута

Кунжут - 100 гр
Белок одного яйца - 1 шт
Масло - 1 ст.л. ( кокосовое,сливочное)
Соль - щепотка
Подсластитель по вкусу

В 1 шт 10-12 гр 42 кКал 1.2/ 3.8/ 0.7

★ Творожно -ягодные конфеты

Творог 2% брикетный - 100 гр
Смородина замороженная - 50 гр
Кокосовая мука (стружка ) - 40 гр
Сах. зам - по вкусу

На 100 гр 163.63 кКал
13.84/ 4.6/ 16.39

★ Морковный ПП торт

Морковь сырая - 145 гр
Яйцо - 2 шт
Разрыхлитель - 5 гр
Мука ц.з. - 50 гр
Кефир 1 % - 90 мл
Сах.зам - по вкусу
---------
Для крема :
Творог 2 % брикетный - 100 гр
Орехи - 40 гр
Йогурт 2% - 2 ст.л.

На 100 гр 158.21 кКал
9.71/ 7.99/ 11.15

#худетьвкусно #ппдесерт #правильноепитание #здоровоепитание #какпохудеть #диетическийдесерт #диетическиерецепты #фитнесдесерт #десертыбезсахара

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to