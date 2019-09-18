GALATASARAYI BEKLEYEN TEHLİKE NE? (Kırmızı Çizgi Fitbol-İnternethaber)

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Published on Sep 18, 2019
Merhaba Arkadaşlar,
Emlak Konut GYO’dan üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar yapılan protokol gereği Galatasaray’a 260 milyon TL ödeme yapılmasına rağmen Galatasaray spor kulübünün arsa teslimi yükümlülüğünü yerine getirmediği, verilen ek sürelere rağmen Florya arazisinin zamanında boşaltılmadığından dolayı fesih sürecinin başladığını bildirdi.
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