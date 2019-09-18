#galatasaray #emlakkonut #kırmızıçizgifitbol

GALATASARAYI BEKLEYEN TEHLİKE NE? (Kırmızı Çizgi Fitbol-İnternethaber)

internethaber
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Published on Sep 18, 2019

Merhaba Arkadaşlar,

Emlak Konut GYO’dan üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar yapılan protokol gereği Galatasaray’a 260 milyon TL ödeme yapılmasına rağmen Galatasaray spor kulübünün arsa teslimi yükümlülüğünü yerine getirmediği, verilen ek sürelere rağmen Florya arazisinin zamanında boşaltılmadığından dolayı fesih sürecinin başladığını bildirdi.

#galatasaray #emlakkonut #kırmızıçizgifitbol


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Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın birlikte kuruluşunu yaptığı İnternethaber ,5 Mayıs 2000 yılından 2019 yılında kuruldu. İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde gazeteoku, cevaplatv, internetspor, memurhaber, internetistanbul, elmaelma, gazeteciler, siteleri yer almaktadır.

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