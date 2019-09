Published on Sep 10, 2019

Watch the highlights of the FIFA World Cup™ qualifier between Sudan and Chad as the road to Qatar 2022 gets under way in Africa.



Follow the build-up to Qatar 2022 across FIFA's Digital platforms:



👉 http://www.youtube.com/fifa

👉 https://www.facebook.com/fifaworldcup/

👉 https://twitter.com/FIFAWorldCup

👉 http://www.instagram.com/fifaworldcup

👉 http://www.fifa.com