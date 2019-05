Top 10 Women's Football Goals at the Olympics | Top Moments

Published on May 10, 2019

Enjoy the Top 10 Women's Football Goals at the Olympic Games!



10 - Marta (BRA v KOR // Beijing 2008)

09 - Christine Sinclair (CAN v USA // London 2012)

08 - Marta (MEX v BRA // Athens 2004)

07 - Carli Lloyd (USA v FRA // London 2012)

06 - Sun Qingmei (CHI v BRA // Atlanta 1996)

05 - Melissa Tancredi (CAN v SWE // London 2012)

04 - Melanie Behringer (CHI v GER // Rio 2016)

03 - Cristiane (NIG v BRA // Beijing 2008)

02 - Megan Rapinoe (USA v CAN // London 2012)

01 - Portia Modise (SWE v RSA // London 2012)



