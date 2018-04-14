Tesadüfen tanıştıkları müdür sayesinde yeniden okullu oldular

Anadolu Agency
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Published on Apr 14, 2018

Kırklareli'nde eğitimlerini yarıda bırakan iki Roman genç, Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım'ın çabalarıyla okullarına geri döndü.

Milli Eğitim Müdürü Aşım, hafta sonu tatilinde kent merkezinde dolaşırken çiçek fotoğrafı çeken iki genci fark etti. Yanlarına giderek tanıştığı Çağrı Bozacı (15) ile Serdar Tuğral'ın (15) eğitim hayatlarının yarım kaldığını öğrenen Aşım, bu duruma çok üzüldü.

Çocukları makamına davet eden Aşım, gençlere her şeye rağmen eğitimlerini tamamlamaları gerektiğini ve bu konuda kendilerine destek olacağını anlattı. Aşım, daha sonda makamında konuk ettiği Çağrı ve Serdar'ı makam aracına bindirerek Ahmet Mithat Ortaokulu'na götürdü.

Kayıtları yapılan iki arkadaş 7. sınıf öğrencisi olarak yeniden okullarına başladı.

Müziğe olan yetenekleri dikkati çeken iki arkadaş, okulda arkadaşlarına mini bir konser verdi.

Milli Eğitim Müdürü Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldan ayrı kalan çocukların yeniden sınıflarına dönmelerinden çok mutlu olduğunu söyledi.

Bozacı ve Tuğral'ın artık hayata daha umutla baktığını ifade eden Aşım, "Aileleri de bu durumdan çok memnun. Serdar ve Çağrı, benzer durumlarda olan, eğitimlerini yarıda bırakmış diğer arkadaşlarına da iyi birer örnek oluyorlar." dedi.

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