Свадебное жаркое, или жаркое по Махачкалински. Вкус детства. От Кухня в Кайф.

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Свадебное жаркое, я знаю и люблю с самого детства, его еще называли, жаркое по-махачкалински. мамина кухня для нас всегда была всегда, самая вкусная. Нежнейшая говядина с черносливом, картошечка и соус, превращают это блюдо, в невероятно вкусный букет, который я люблю до сих пор. Поэтому и поделилась этим чудом с вами. Приготовьте, это действительно очень вкусно. С нетерпением будем ждать ваших впечатлений.
Ингредиенты:
• Говяжие ребра( Асадо) – 1,4 кг.
• Картошка – 8 шт.
• Лук –1 шт.
• Чернослив – 200 гр.
• Томатная паста – 2-3 ст. л.
• Сахар – 1 ч.л.
• Лавровый лист – 2 шт.
• перец горошек – 2-3 .
• Кинза – пучок
• Соль и черный перец - по вкусу
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