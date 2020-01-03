Свадебное жаркое, или жаркое по Махачкалински. Вкус детства. От Кухня в Кайф.

Published on Jan 3, 2020

Свадебное жаркое, я знаю и люблю с самого детства, его еще называли, жаркое по-махачкалински. мамина кухня для нас всегда была всегда, самая вкусная. Нежнейшая говядина с черносливом, картошечка и соус, превращают это блюдо, в невероятно вкусный букет, который я люблю до сих пор. Поэтому и поделилась этим чудом с вами. Приготовьте, это действительно очень вкусно. С нетерпением будем ждать ваших впечатлений.

Ингредиенты:

• Говяжие ребра( Асадо) – 1,4 кг.

• Картошка – 8 шт.

• Лук –1 шт.

• Чернослив – 200 гр.

• Томатная паста – 2-3 ст. л.

• Сахар – 1 ч.л.

• Лавровый лист – 2 шт.

• перец горошек – 2-3 .

• Кинза – пучок

• Соль и черный перец - по вкусу



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