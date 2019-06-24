Карта памяти + 2 Sim в Redmi Note 7. Особенности установки | China-Review

Published on Jun 24, 2019

В данном видео ты найдешь четкую пошаговую инструкцию по созданию "сэндвича" из карты памяти и Sim карты, а также узнаешь особенности установки такой конструкции в телефоны с разными типами кареток на примере Xiaomi Redmi Note 5 и Xiaomi Redmi Note 7. Если тебе интересно, какие производители смартфонов запретили одновременное использование двух Sim карт и карты памяти в своих телефонах, тогда обязательно досмотри ролик до конца.

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