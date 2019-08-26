Garmin Fenix 3 - замена батареи на усиленную | China-Service

Published on Aug 26, 2019

В этом видео мы покажем, как поменять батарею в часах Garmin Fenix 3 на более емкую. Если тебя интересует, какой у нас выйдет результат - обязательно досмотри ролик до конца.

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