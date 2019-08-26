Garmin Fenix 3 - замена батареи на усиленную | China-Service

China - Review
30K
65 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Aug 26, 2019

В этом видео мы покажем, как поменять батарею в часах Garmin Fenix 3 на более емкую. Если тебя интересует, какой у нас выйдет результат - обязательно досмотри ролик до конца.
___
Наш сервисный центр: http://china-service.com.ua
Киев, м. Почайна, просп. Степана Бандери (Московский), 16, павильон #2
(044) 333-63-68; (063) 233-63-65
(098) 838-83-88; (066) 080-39-93
Наш интернет-магазин: https://china-store.com.ua
___
Поддержать ресурс можно следующими способами:
Карта "ПриватБанк": 5169360002548869
QIWI: +380637213213
___
Не забудь подписаться на Instagram ведущего и ты первым узнаешь тему следующего ролика на нашем канале - https://www.instagram.com/andrey_poli...

China Review — YouTube канал про китайские смартфоны, планшетники, гаджеты и аксессуары. У нас только качественное видео, потому подписывайся!

Реклама на канале: vadim.zlenko@c-r.co

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to