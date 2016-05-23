Простой фрезерный циркуль с микроподстройкой. 1 часть

HeARTwood
570K
331,688 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on May 23, 2016

Очень простой и функциональный фрезерный циркуль, который можно изготовить буквально за час, а служить он будет не один год. Циркуль позволяет фрезеровать окружности любого диаметра, в том числе и диаметром меньше, чем подошва фрезера.
Вторая часть видео https://www.youtube.com/watch?v=vJNAg...
Обзор универсального циркуля https://www.youtube.com/watch?v=e5rk8...
Изготовление унисерсального циркуля https://www.youtube.com/watch?v=YlIQQ...
Страница Вконтакте: http://vk.com/mazai75
ЖЖ: http://mazai-san.livejournal.com/
Одноглазики: http://ok.ru/profile/559440384115
Хорошая группа на ВК с литературой по столярному делу https://vk.com/club110997751 . Присоединяйтесь, делитесь ссылками на группу. Будет много интересного!
Если Вам есть, что рассказать и чем поделиться или Вы хотите также научиться снимать видео, то приглашаю к сотрудничеству, будем работать вместе! https://youpartnerwsp.com/join?10227
Production Music courtesy of Epidemic Sound!
Сбербанк 4276 1609 0418 0388

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to