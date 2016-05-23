Простой фрезерный циркуль с микроподстройкой. 1 часть

Published on May 23, 2016

Очень простой и функциональный фрезерный циркуль, который можно изготовить буквально за час, а служить он будет не один год. Циркуль позволяет фрезеровать окружности любого диаметра, в том числе и диаметром меньше, чем подошва фрезера.

Вторая часть видео https://www.youtube.com/watch?v=vJNAg...

Обзор универсального циркуля https://www.youtube.com/watch?v=e5rk8...

Изготовление унисерсального циркуля https://www.youtube.com/watch?v=YlIQQ...

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