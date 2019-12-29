Фильм про невероятную историю любви в новый год - Внеземная страсть / Русские мелодрамы новинки 2019

Published on Dec 29, 2019

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Сюжет:

Сегодня каждого из нас окружает куча людей, но никто даже и представить себе не может, что в этом огромном мире людей есть тот, кто относится к неземным существам, к разряду тех, что охраняют и оберегают нас, помогают нам в те самые моменты жизни, когда казалось бы некому помочь. Главная героиня, простая студентка, совсем не верит в это. Ему - представителю неземных существ, придется приложить огромное количество усилий, чтобы она поверила в его слова. Он не учел лишь одно - если она поверит, то не миновать того, что она обязательно в него влюбится, а разве так можно?