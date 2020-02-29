#сервисныйцентр #chinaservice

Стоит ли покупать зубную щётку Xiaomi Soocas 3🤔 | China-Service

China - Service
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Published on Feb 29, 2020

Недавно на нашем канале было опубликовано видео по ремонту зубной щетки Xiaomi Soocas 3 - https://youtu.be/Fwfoe6Alwpw. После него наш сервис буквально завалили щетками с одинаковой неисправностью - все они были практически полностью уничтожены влагой. После такого количества однотипных поломок мы решили предупредить вас и сняли очередной ролик, в котором показали, в чем причина такого количества неисправных зубных щеток. Смотрите ролик до конца и вы обязательно узнаете, как не допустить попадания влаги внутрь устройства.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)

#сервисныйцентр #chinaservice

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