تعبنا يا بلدنا #أجت_2019 / شادي البوريني - قاسم النجار - اخراج : عادل الظاهر

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اداء الفنانين : شادي البوريني وقاسم النجار
اخراج : عادل الظاهر
https://adelthaher.com/
انتاج : موقع كيفك - على كيفك
الاغنيه عبر الساوندكلاود :
https://soundcloud.com/adelthaher/ado...
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فبلادي ظلموني النسخة الفلسطينية
في بلادي ظلموني النسخة الفلسطينية
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في بلاد ظلموني كلمات - النسخة الفلسطينية
كلمات أغنية تعبنا يا بلدنا "في بلادي ظلموني " النسخة الفلسطينية شادي البوريني وقاسم النجار
في بلادي ظلموني : كلمات الأغنية
تعبنا يا بلدنا كلمات الاغنية
اجت 2019 كلمات الاغنية
فبلادي ظلموني كلمات الاغنية
فبلادي ظلموني مترجمة
في بلادي ظلموني بصوت الجمهور
تعبنا يا بلدنا - شادي البوريني وقاسم النجار
اغنية في بلادي ظلموني - تعبنا يا بلدنا موقع كيفك - قاسم النجار - شادي البوريني
اوووه اوووه اوووووه تبعنا يا بلدنا فبلادي ظلموني بالفلسطيني
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00972598241414
http://www.adelthaher.com/
facebook : https://www.facebook.com/adelthaher
اووووه اووووه اووووووه
تعبنا يا بلدنا
اوووووه اووووه اوووووه
اسمعموا صرختنا
طناشر سنة ذبحتونا
ضعتوا وضيعتونا
صار لازم تسمعونا
من دون الوحدة الوطنية
بتضيع القضية
إصحوا يا فلسطينية
إسمعني يا خيي الحمساوي
أنا خيك الفتحاوي
بدنا هالجرح نداوي
انتا مني وانا منك
دمي هو دمك
مش رح أتخلى عنك
إحنا والله ولاد البلد
بالدم بنفدي البلد
للخيمة إحنا الوتد
المواطن الله يعينو
خربط شمالو بيمينو
ومنشنشل بدينو
صارت صعبة علينا العيشة
مع غلاء المعيشة
خط أحمر لقمة عيشي
ما فش حدا سائل فينا
والكل بيلعب فينا
واللي فينا بكفينا
ع الخان الأحمر لما رحنا
صمدنا وما اتزحزحنا
نفدي الوطن بروحنا
في مسيرات العودة الكبرى
أشعلناها ثورة
غزة رح تبقى حرة
ام ناصر الحجة الختيارة
فلسطينية جبارة
لما هدوا دارا
قالت شو يعني لو هدوها
الشباب بيبنوها
والراية بيعلوها
شهدانا يا رمز عزتنا
يا شعلة ثورتنا
عليتو رايتنا
دم الشهدا دين علينا
ابدا لا ما نسينا
فلسطين تنادينا
يا اسرانا ما بننساكم
رب السما يحماكم
وقلوبنا معاكم
للوطن همة عشاقو
للحرية اشتاقو
كريم يونس ورفاقو
اللاجيء لسا بالمخيم
كل يوم بيتألم
يرجع ع بلدو بيحلم
لسا بايدو ماسك مفتاحو
صابر على جراحو
ومكمل كفاحو
سبعين سنة ع نكبتنا
وطولت غربتنا
بنستنا عودتنا
رغم الغربة الوطن ما نسينا
فلسطين تسكن فينا
في جوى عنينا
احنا بدنا اعلام يجمع
على الوحدة يشجع
احنا بطلنا نجمع
لما ع بعض نسب ونردح
وفي بعضنا نجرح
والله الصهيوني بيفرح
لازم سوى نوحد كلمتنا
ونوحد رايتنا
قوتنا بوحدتنا
اذا دم الشهدا ما وحدنا
والأقصى ما وحدنا
شو بدو يوحدنا ؟
اووووه اووووه اووووووه
تعبنا يا بلدنا
اوووووه اووووه اوووووه
اسمعوا صرختنا
١٢ سنة ذبحتونا
ضعتوا وضيعتونا
صار لازم تسمعونا
من دون الوحدة الوطنية
بتضيع القضية
اصحوا يا فلسطينية
اسمعني يا خيي الحمساوي
أنا خيك الفتحاوي
بدنا هَالجرح نداوي
إنتا مني وأنا منك
دمي هو دمك
مش رح أتخلى عنك
إحنا والله أولاد البلد
بِالدم بنفدي البلد
للخيمة إحنا الوتَّد
المواطن الله يعينه
خربط شماله بِيمينه
ومشنشل بِدينه
صعبة صارت علينا العيشة
مع غلاء المعيشة
خط أحمر لقمة عيشي
ما فش حدا حاسس فينا
والكل بيلعب فينا
واللي فينا بكفينا
عَ الخان الأحمر لمَّا رحنا
صمدّنا ما اتزحزحنا
نفدي الوطن بِروحنا
في مسيرات العودة الكبرى
أشعلناها ثورة
غزة رح تبقى حرة
أم ناصر الحجة الختيارة
فلسطينيَّة جبارة
لمَّا هدّوا دارها
قالت شو يعني لو هدّوها
الشباب بيبنوها
والراية بيعلوها
شهدائنا يا رمز عزتنا
يا شعلة ثورتنا
عليتوا رايتنا
دم الشهدا دين علينا
أبداً لا ما نسينا
فلسطين تنادينا
يا أسرانا ما بننساكم
رب السما يحماكم
وقلوبنا معاكم
للوطن هم عشاقه
للحرية اشتاقوا
كريم يونس ورفاقه
اللاجئ لسا بِالمخيم
كل يوم بيتألم
يرجع عَ بلده بحلم
لسا بإيده ماسك مفتاحه
صابر على جراحه
ومكمل كفاحه
٧٠ سنة عَ نكبتنا
وطولت غربتنا
بنستنى عودتنا
رغم الغربة الوطن ما نسينا
فلسطين تسكن فينا
في جوا عينينا
إحنا بدنا إعلام يجمِّع
على الوحدة يشجِّع
إحنا بطلنا نجمِّع
لمَّا عَ بعض نسب ونردح
وفي بعضنا نجرح
والله الصهيوني بيفرح
لازم سوا نوحد كلمتنا
ونوحد رايتنا
قوتنا بِوحدتنا
إذا دم الشهدا ما وحدنا
والأقصى ما وحدنا
شو بدو يوحدنا؟!
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