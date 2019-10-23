Главная команда года: выбираем между ЛеБроном и Каваем. Баскетбольный подкаст «В Защите Поуже»

Спортс
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Published on Oct 23, 2019

Во втором выпуске баскетбольного подкаста «В Защите Поуже» от Sports.ru рэпер Олег ЛСП, известный комментатор Игорь Знаменский и баскетбольный эксперт Артём Панченко называют лучшего игрока мира, главную команду сезона, и все то, что отделяет действующего чемпиона Кавая Ленарда от повторения прошлогоднего исторического результата уже со своим новым клубом.

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