ASTROLOG HANDE KAZANOVA ŞOKE ETTİ! (Mehmet Özışık - Çat Kapı)

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Merhaba Arkadaşlar,

İnternethaber ve CevaplaTV'nin burç yorumcusu Hande Kazanova kimdir? Nasıl astrolog oldu, İstanbul'a ne zaman geldi? Televizyon dizisinde oynadı, neden sanatçı kimliğini bırakıp astrolog oldu? Fox TV'de yaptığı program... Haftalık burç yorumları, Aylık Burç yorumları... evliliği, yaşamı... Hande Kazanova nerelidir? Bu soruların tüm cevapları Çat Kapı'da...



Hande Kazanova, Mehmet Özışık'ın sorularına; çocukluğundan, dizi setlerine, burçlardan, evliliğine kadar pek çok konuda samimi cevaplar verdi.

İyi Seyirler...

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Mehmet Özışık kimdir?

Gazetecilik mesleğine 1990 yılında Sabah gazetesinde başlayan Mehmet Özışık, daha önce Dinç Bilgin'in sahibi olduğu Bugün gazetesinde çalışıyordu.

Iğdır- Tuzluca doğumlu Mehmet Özışık, İnternethaber Yayın Grubu'nda uzun süre genel müdürlük yaptı. İnternetspor sitesinin sahibi olan Mehmet Özışık, dijital yayıncılığın avantajlarıyla şimdi gazetecilik hikayelerini sahibi olduğu Youtube kanalına taşıyor. Mehmet Özışık'ın dışında Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve Baki Özışık gazetecilik mesleğini yürütüyor.



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