Published on Sep 3, 2018

The shortlist has been announced. The Final 3 contenders for 'The Best FIFA Men's Player' Award are:



Cristiano Ronaldo

Luka Modric

Mohamed Salah



