Показания членов ОУН УПА на суде по расстрелам евреев.

Published on Oct 20, 2016

Это шокирующие и душераздирающие документальные кадры суда над убийцами евреев - членами ОУН (Б), служащими украинской вспомогательной полиции, а затем бойцами УПА Мыколой Дуфанцом, Артемом Бубелой и Пылыпом (Филипом) Рыбачуком. Суд состоялся в Луцке в 1981 году. В 1941 году в селе Крымное, Старовыжевского района Волынской области было создано гетто, куда полицаи Дуфанец, Бубела, Рыбачук и другие доставили 400 евреев. Позднее евреев из гетто выгнали на дорогу, построили в колонну и отконвоировали в урочище Песоцкое, где разместили возле ранее вырытой ямы. Всем приказали раздеться. Затем евреев семьями заводили в яму, укладывали лицом к земле, а Дуфанчук с коллегами их расстреливали. Маленьких детей убивали одиночными выстрелами подкидывая вверх. По словам подсудимых, казнь продолжалась около четырех часов. В конце они добили еще оставшихся в живых выстрелами в голову.

После этого они участвовали и в других казнях евреев, цыган и украинцев. Летом 1943 года, эти изверги по призыву ОУН присоединились к УПА и приняли участие в уничтожении польских сел. Во время этой расправы были расстреляны, утоплены в колодцах, порубаны топорами около двух тысяч поляков, имущество разграблено, а дома уничтожены. Вместе с ними были убиты и немногочисленные евреи, скрывавшиеся в то время в этих селах.

Этих нелюдей, членов ОУН-УПА Мыколу Дуфанца, Артема Бубелу, Филипа Рыбачука приговорили к смертной казни, и осенью 1981 года, ровно 35 лет назад, приговор был приведен в исполнение.

В апреле 1982 года Украинская Хельсинская Группа назвала этот процесс репрессиями над членами ОУН. Активным членом УХГ тогда был нынешний глава ВААД Иосиф Зисельс. В 2016 году Зисельс назвал Президента Израиля слабоумным за то, что тот обвинил ОУН в соучастии в Холокосте. Также, Зисельс заявил, что никто и никогда не судил ОУН-УПА. 11 октября 2016 года Львовская областная рада потребовала извинений от Президента Израиля.

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