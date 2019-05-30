Обзор Xiaomi Mi Mix 3 ч.2 - замена дисплейного модуля. Почему не работает датчик приближения.

China - Review
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Published on May 30, 2019

Первая часть обзора Mi Mix 3 - https://youtu.be/8hiK16T7VzU

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Наконец-то у нас на канале появилось видео по установке дисплейного модуля на Xiaomi Mi mix 3. Если ты интересуешься не только процессом разборки телефона, а и тем, как его полностью собрать, - тогда это видео для тебя. Как всегда, мы расскажем тебе о всех тонкостях сборки, ну и конечно же не без интересных "фишек" - ты узнаешь, почему может не работать датчик приближения у некоторых моделей Xiaomi. Обязательно досмотр ролик до конца, поставь лайк (если тебе понравилось видео) и не забудь подписаться на канал и Инстаграм ведущего. Приятного просмотра.
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